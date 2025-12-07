Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου

Σήμερα το πρωί (07/12), σκάφος του Λιμενικού Σώματος –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– παρέκκλινε της πλεύσης του και καρφώθηκε στον κυματοθραύστη, στα Πευκάκια, στο λιμάνι του Βόλου.

Το σκάφος ακινητοποιήθηκε πάνω στον κυματοθραύστη, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00, ενώ, το σκάφος επέστρεφε από περιπολία και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όπως μεταδίδει το taxydromos.gr.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού και τεχνικοί για να αξιολογήσουν τη ζημιά και να απομακρύνουν το σκάφος.

Το Λιμενικό διενεργεί προανάκριση για το συμβάν, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ άλλων και αυτό της μηχανικής βλάβης.