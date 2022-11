Ο Passenger για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα

Ο Passenger, ερμηνευτής και δημιουργός του Let Her Go

O Passenger θα παίξει στο Gagarin τον Απρίλιο του 2023.

Ο Passenger, ο ερμηνευτής και δημιουργός του Let Her Go, ενός από τα μεγαλύτερα hit singles του 21ου αιώνα, θα βρεθεί στην Αθήνα για την πρώτη του συναυλία στη χώρα μας, στις 5 Απριλίου 2023 στο Gagarin.

Το Let Her Go δεν είναι απλά ένα απίστευτα επιτυχημένο τραγούδι. Είναι το 24ο βίντεο σε συνολικές θεάσεις στην ιστορία (!) του YouTube, με πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια (!) streams. Επίσης, είναι το 44ο πιο πολυπαιγμένο τραγούδι στην ιστορία του Spotify, με πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια (!) streams!

Έγινε πολυπλατινένιο σε πολλές χώρες, ενώ ακούστηκε και ακούγεται πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Κυριολεκτικά, κάθε ακροατής μουσικής της πρόσφατης δεκαετίας έχει ακούσει τουλάχιστον μια φορά αυτό το εξαιρετικό τραγούδι και γνωρίζει την χαρακτηρική φωνή του Passenger!

Ο Βρετανός τραγουδοποιός κατόρθωσε έτσι να ζήσει το απόλυτο όνειρο κάθε μουσικού: προσπαθώντας να τα καταφέρει, μετακόμισε στην Αυστραλία, όπου έγινε καλλιτέχνης του δρόμου, χτίζοντας σιγά σιγά την επαφή του με το κοινό. Ώσπου, το 2012 ηχογράφησε και κυκλοφόρησε τον δίσκο All The Little Lights που περιείχε το Let Her Go, το τραγούδι που του άλλαξε τη ζωή και τον έφερε στο παγκόσμιο προσκήνιο.



«Αντιμέτωπος» με την απότομη φήμη, ο Passenger δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες της επιτυχίας του. Αντίθετα, κυκλοφόρησε το 2016 έναν έξοχο δίσκο (Young as the Morning Old as the Sea) που έγινε μεγάλη επιτυχία, έφτασε στο νο1 στα charts της Μεγάλης Βρετανίας και στο top10 σε πολλές χώρες του κόσμου.

Συνολικά, ο Passenger έχει κυκλοφορήσει 14 άλμπουμ, με 8 από αυτά να μπαίνουν στο top40 των βρετανικών charts. Τραγούδια του όπως τα “Simple Song”, “Sword from the Stone”, “And I Love Her”, “The Way That I Love You”, “Everywhere” έχουν δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια views, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επιφανείς folk-rock καλλιτέχνες της εποχής μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία θα ανακοινωθούν σύντομα.



Εισιτήρια

26 ευρώ (early bird), 28 ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπολοιπο δικτυο της Viva.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr





