Πέθανε γνωστός ηθοποιός της σειράς Twin Peaks

O ηθοποιός Αλ Στρόμπελ πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Αλ Στρόμπελ, ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του «Philip Gerard» στην πασίγνωστη σειρά Twin Peaks. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.



Η είδηση για τον θάνατο του Στρόμπελ ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης που έκανε η παραγωγός και επί χρόνια συνεργάτις του Ντέιβιντ Λιντς, Σαμπρίνα Σάδερλαντ. «Μετά λύπης μου πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Αλ Στρόμπελ πέθανε χθες βράδυ (σ.σ. Παρασκευή 2/12). Μέσα από το σκοτάδι του μελλοντικού παρελθόντος και τη μεγάλη θλίψη, αποχαιρετούμε τον Αλ Στρόμπελ. Είναι ένας αναντικατάστατος άνθρωπος και θα είναι πάντα σημαντικό μέρος της οικογένειας των Twin Peaks».



Θυμίζουμε ότι η σειρά έκανε πρεμιέρα το 1990 στο ABC, διήρκεσε 2 σεζόν και 30 επεισόδια, ενώ επέστρεψε ξανά το 2017.

Ο Στρόμπελ ο οποίος είχε χάσει το αριστερό του χέρι σε τροχαίο ατύχημα όταν ήταν 17 ετών, εμφανίστηκε σε όλες τις σεζόν του Twin Peaks. Eποχή έχει αφήσει η σκηνή κατά την οποία ο χαρακτήρας του Gerard κόβει το χέρι του για να σταματήσει μια δαιμονική οντότητα από το να κυριεύσει το σώμα του.



Ο Στρόμπελ εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες Megaville του 1990 δίπλα στον Μπίλι Ζέιν και Ricochet River με την Κέιτ Χάντσον, αλλά και στην τηλεταινία του 1991 Child of Darkness, Child of Light.



Στις αρχές του 2000 ο Στρόμπελ έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική, ωστόσο το 2017 επέστρεψε και πάλι για να ερμηνεύσει τον «Gerard» στο Twin Peaks: The Return.





