39 καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις γάτες τους σε γκαλερί της Νέας Υόρκης

Η έκθεση «Even a Cat Can Look at the Queen» θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου

«Ακόμη και μια Γάτα Μπορεί Να Κοιτάξει τη Βασίλισσα»: 39 καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα τους με θέμα τις γάτες.

Αξιολάτρευτες γάτες έχουν μαζευτεί στην γκαλερί Mrs., στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, όπου παρουσιάζονται έργα 39 καλλιτεχνών που εστιάζουν σε ένα μόνον θέμα: τα τριχωτά αιλουροειδή.





Πηγή: Mrs. Gallery



Στην έκθεση «Even a Cat Can Look at the Queen», σχεδόν όλα τα έργα που εκτίθενται είναι έργα ζώντων καλλιτεχνών. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας λιθογραφίας του Andy Warhol που είναι ίσως η πιο σαφής απεικόνιση γάτας στην έκθεση ή του έργου του 1980 «Male Cat Club» της σταρ του κινηματογράφου, σκηνοθέτριας και αχόρταγης ζωγράφου γατών Renate Druks το οποίο φέρνει στον νου τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ την οποία έζησε.

Ο τίτλος της έκθεσης (Even a Cat Can Look at the Queen) προέρχεται από παλιά αγγλική ρήση που υπονοεί ότι ακόμη και αυτοί της χαμηλότερης κοινωνικής στάθμης - τόσο χαμηλής όσο αυτής των γατών - έχουν δικαιώματα.



Ωστόσο, η μεταφορά ίσως να μην είναι τόσο επιτυχημένη όσον αφορά τις γάτες· όπως σημειώνει η Anna Stothart στο κείμενό της για την έκθεση, «αν και αναφερόμαστε σε αυτές ως τα εξημερωμένα κατοικίδιά μας, ίσως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ορθώς το αντιλαμβάνονταν ότι είναι είδωλα: εμείς οι άνθρωποι είμαστε απλώς εδώ για να υπηρετούμε υπό τις προσταγές τους».





Η έκθεση «Even a Cat Can Look at the Queen» ολοκληρώνεται στις 7 Ιανουαρίου.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ



