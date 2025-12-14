Ηράκλειο: Συμπλοκή αλλοδαπών με έναν τραυματία στη Χανιώπορτα
Οι εμπλεκόμενοι εξαφανίστηκαν από το σημείο προτού φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί και ασθενοφόρο
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε στη Χανιώπορτα, στο Ηράκλειο, το απόγευμα του Σαββάτου (13/12).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretalive.gr, η αστυνομία ενημερώθηκε για συμπλοκή αλλοδαπών -πιθανότατα Παλαιστινίων- με έναν τραυματία και άμεσα στο σημείο στάλθηκε ομάδα της ΟΠΚΕ.
Ωστόσο, όταν οι δυνάμεις έφτασαν εκεί, δεν υπήρχε ουδείς, καθώς οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είχαν... εξαφανιστεί.
Το ίδιο συνέβη και με το ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε για έναν τραυματία μετά τη συμπλοκή, αλλά όταν το ασθενοφόρο πήγε στη Χανιώπορτα... δεν βρήκε κανέναν.
