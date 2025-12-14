NBA Cup: Νικς και Σπερς θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό του Λας Βέγκας!

Τα «σπιρούνια» θριάμβευσαν των πρωταθλητών Θάντερ, ενώ η Νέα Υόρκη επικράτησε του Ορλάντο.

Οι Νικς, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Τζέιλεν Μπράσον, ο οποίος μέτρησε 40 πόντους, 4 ριμπάουντ κι 8 ασίστ, επιβλήθηκε 132-120 των Μάτζικ. Άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Τάουνς (29π., 8ριμπ.) και Ανουνόμπι (24π., 6ριμπ.).

Οι Σπερς πήραν το θρίλερ με τους Θάντερ, τους οποίους νίκησαν 111-109, έχοντας τέσσερις παίκτες με τουλάχιστον 20 πόντους (Βάσελ 23π, Καστλ 22π, Φοξ 22π., Γουεμπανιάμα 22π., 9ριμπ.).