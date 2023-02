Πολιτιστική ατζέντα του Newsbomb.gr: Αγγελάκας, σούπερ ήρωες και Αποκριάτικο ξεφάντωμα

Τζωρτζίνα Ντούτση

17/02/2023 15:07

Η Αθήνα έχει αρχίσει και... χορεύει σε ρυθμούς Καρναβαλιού! Για 12 ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει συνολικά 67 εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή σε 55 διαφορετικά σημεία στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας.



Η πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, συνεχίζει να μας προτείνει ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις, δυνατά live acts και εικαστικές εκθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις.

Θέατρο

Ψηλά απ’ τη Γέφυρα, θέατρο Βεάκη



Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί το αριστούργημα του Άρθουρ Μίλερ, «Ψηλά απ’ τη Γέφυρα», στο Θέατρο Βεάκη.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Έντι Καρμπόνε, ζωντανεύει τον τραγικό ήρωα, που το ανομολόγητο πάθος του για την νεαρή ανηψιά της γυναίκας του, πυροδοτεί μια συγκλονιστική εσωτερική σύγκρουση, η οποία τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του.

Η Ιωάννα Παππά υποδύεται την Μπέατρις, τη σύζυγο του Έντι, η οποία καταλαβαίνει τι του συμβαίνει και προσπαθεί μέχρι τελευταία στιγμή να τον βοηθήσει να βγει απ’ το αδιέξοδό του.

Τον ρόλο του Αλφιέρι, δικηγόρου αλλά και αφηγητή της παράστασης, ερμηνεύει ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Ο Δημήτρης Καπετανάκος, στον ρόλο του Μάρκο, ενός από τους δυο μετανάστες που φιλοξενεί η οικογένεια Καρμπόνε στο σπίτι της. Στους ρόλους των δύο νέων που γνωρίζονται και ερωτεύονται, ο Μιχάλης Πανάδης -Ροντόλφο, αδελφός του Μάρκo - και η πρωτοεμφανιζόμενη Ευγενία Ξυγκόρου -Κάθριν, ανηψιά του Έντι.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 19:00



Η Άνοδος του Αρτούρο Ούι, θέατρο Ark



Τη μακάβρια φάρσα «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι», όπου ο Μπέρτολτ Μπρεχτ σημαδεύει τους μηχανισμούς που στηρίζουν και εκτρέφουν τον φασισμό, ανεβάζει ο Άρης Μπινιάρης σε ένα νέο χώρο στην Κυψέλη, το Θέατρο ARK.

Το παραβολικό αυτό έργο είναι ένας παραλληλισμός της ιστορίας της ανόδου του ναζισμού στη Γερμανία μέχρι την κατάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ. Ο Μπρεχτ ανασυνθέτει την ιστορία μεταφέροντας τη δράση στο γκανγκστερικό περιβάλλον της Αμερικής του μεσοπολέμου.

H Άνοδος του Αρτούρο Ούι Patroklos Skafidas

Ο χαρακτήρας του αποτρόπαιου Αρτούρο Ούι, που δομήθηκε από τον συγγραφέα πάνω στο πρότυπο του σαιξπηρικού «Ριχάρδου Γ΄», ερμηνεύεται στην παράσταση από τον Γιώργο Χρυσοστόμου.

Μαζί του μια πλειάδα ηθοποιών: Γιάννης Αναστασάκης, Μιχάλης Βαλάσογλου, Θανάσης Ισιδώρου, Άρης Κασαπίδης, Τάσος Κορκός, Κώστας Κορωναίος, Δαυίδ Μαλτέζε, Ερρίκος Μηλιάρης, Μαρία Παρασύρη, Αλεξία Σαπρανίδου, Φοίβος Συμεωνίδης.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 20.00, Πέμπτη 21.00, Παρασκευή 21.00, Σάββατο 18.15 και 21.00, Κυριακή 20.00



Ο Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού, Θέατρο Γκλόρια



Το απόλυτο talk of the town της σεζόν, η sold out παράσταση και ίσως η καλύτερη -έως τώρα- ερμηνεία του Πάνου Βλάχου.

Μέσα από μια έξυπνη και επίκαιρη κωμωδία, η εξουσία ξεγυμνώνεται και παρουσιάζονται τα «αδιάσειστα» στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ενοχοποίηση κάποιου. Ένα ανοιχτό παράθυρο στον έκτο όροφο μπορεί να αποτελέσει λύση όταν η ψυχραιμία χάνεται και ο θάνατος θα αρχειοθετηθεί απλώς ως «τυχαίος»!

Με αφορμή το έργο του Ντάριο Φο η παράσταση του Γιάννη Κακλέα ακολουθεί τα χνάρια ενός αρχετυπικού Γελωτοποιού. Μία διαχρονική δαιμονική, αστεία και επικίνδυνη φιγούρα για κάθε εξουσία και κάθε στερεότυπο. Αρχίζουμε από τη γέννησή του, τα ταξίδια του στον χώρο και στον χρόνο και καταλήγουμε στο εδώ και τώρα.

Κι όλα αυτά σε μια παράσταση με δαιμονική ενέργεια τραγούδια, ζωντανή μουσική και καυστικό χιούμορ από μια ομάδα ηθοποιών που παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν διακωμωδώντας βιωματικά το δικό τους σήμερα μέσα από την ιστορία του έργου.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 20.00, Πέμπτη-Παρασκευή 21.00, Σάββατο 18.00 και 21.00, Κυριακή 20.00.

Μουσική

Γιάννης Αγγελάκας και 100°C, Fuzz Live Music Club



Ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών επιστρέφει στο Fuzz Live Music Club. Ο Γιάννης Αγγελάκας, μαζί με τους 100°C, έρχονται -τελικά- για μία συναυλία, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΘΑ, η προγραμματισμένη συναυλία για την Παρασκευή 17/2, ακυρώνεται λόγω 24ωρης απεργίας.



Έχοντας στις αποσκευές του τον τελευταίο του δίσκο «Έχω κέφια» και λίγους μήνες μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία, με αποκορύφωμα την αποθεωτική εμφάνισή τους στο Release Athens, ο Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει στο Fuzz για μία -sold out- βραδιά που θα μας μείνει αξέχαστη.



«Σ’ευχαριστώ, Λουκιανέ» - αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη, Gazarte



Αυτές τις μέρες, συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από τότε που ο Λουκιανός Κηλαηδόνης «έφυγε» από κοντά μας.

Με αφορμή λοιπόν, αυτή την επέτειο, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου διοργανώνεται η δεύτερη -και τελευταία- συναυλία στο Gazarte, με μια όμορφη παρέα από νέους τραγουδοποιούς-τραγουδιστές, που θα τραγουδήσουν τα τραγούδια του σε φρέσκιες εκτελέσεις που επιμελήθηκε ο Μανώλης Φάμελλος.

Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά: Μαρία Κηλαηδόνη, Ρένα Μόρφη, Πάνος Μουζουράκης, Πέννυ Μπαλτατζή, Χρήστος Παπαδόπουλος και Μανώλης Φάμελλος.

Μαζί τους οι μουσικοί: Στέφανος Δανιηλίδης (πιάνο, ακορντεόν), Μάνος Λούτας (μπάσο), Βαγγέλης Τσιμπλάκης (ντραμς).



Ευρυδίκη - Μπλε, Σταυρός του Νότου Plus



Μετά από 10 συνεχόμενες sold out εμφανίσεις οι δύο ξεχωριστές ποπ-ροκ φωνές της ελληνικής σκηνής ετοιμάζονται με τις τελευταίες τους εμφανίσεις, 18 και 25 Φεβρουαρίου, να βάλουν φωτιά στον Σταυρό του Νότου σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, βασισμένο στην καλλιτεχνική αλληλοεκτίμηση και την αγάπη της Ευρυδίκης και των Μπλε για τη μουσική.

Η Ευρυδίκη και οι Μπλε, σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση, μας παρουσιάζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια και μια σειρά από ντουέτα-έκπληξη, ελληνικά και ξένα, χωρίς να λείπουν φυσικά οι μεγάλες τους επιτυχίες.



40 Χρόνια «Επιτυχίες» + Αρκετές «Αποτυχίες», Δημήτρης Παπαδημητρίου και Κώστας Μακεδόνας, Μικρός Παλλάς



Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του δίσκου τους «Ο Γκρεμιστής» ο

Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζουν στο

αθηναϊκό κοινό, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου (21:15) τα οκτώ τραγούδια που τον απαρτίζουν. Θα ακουστούν για πρώτη φορά εν σώματι τα τραγούδια που, επί τρία συναπτά έτη επεξεργάσθηκαν μαζί ώστε να είναι μια μουσική ανθολογία μόνο εξαιρετικών αισθημάτων και σημαντικών νοημάτων.

Δημήτρης Παπαδημητρίου και Κώστας Μακεδόνας

Ωστόσο την μερίδα του λέοντος έχει ο Μάνος Ελευθερίου με μερικά από τα

υπέροχα στιχουργήματα-παρακαταθήκη που άφησε στον Δημήτρη

Παπαδημητρίου με την εντολή να τα παρουσιάσει σταδιακά και αρκετά χρόνια

«αργότερα». «Ο Μεγάλος», «Μια Νύχτα που’ χα Κρίση», «Με το Μαχαίρι στο

Λαιμό», «Τρείς Νύχτες νήστεψα νερό (και δέκα τ ’όνομά σου)». Τέλος «Οι

Σταθμάρχες», τραγούδι «παραγγελία» από τον ίδιο τον Μάνο Ελευθερίου

στον Δημήτρη Παπαδημητρίου, για τον αφιερωματικό του δίσκο.

Σινεμά

Ant-Man και Wasp: Κβαντομάνια (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)



Οι υπερήρωες συνεργάτες Scott Lang (Paul Rudd) και Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) επιστρέφουν στις περιπέτειές τους σαν Ant-Man και Wasp. Οι δυο τους, με τους γονείς της Hope, Hank Pym (Michael Douglas) και Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), και την κόρη του Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), εξερευνούν τον Κβαντικό Κόσμο, αλληλοεπιδρούν με νέα παράξενα πλάσματα και ξεκινούν μια περιπέτεια που θα τους ωθήσει πέρα απ’ οτιδήποτε θεωρούσαν πιθανό. Σε σκηνοθεσία του Peyton Reed και σε παραγωγή των Kevin Feige και Stephen Broussard. Στη στην sci-fi περιπέτεια «ANT-MAN ΚΑΙ WASP: ΚΒΑΝΤΟΜΑΝΙΑ» συμμετέχει και ο Jonathan Majors στον ρόλο του Kang.

Βιβλίο

Όταν το σώμα λέει όχι – Το κόστος του κρυφού στρες, Gabor Maté



Ένας από τους κορυφαίους θεραπευτές διεθνώς, για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα.

Στο διεθνές best seller Όταν το σώμα λέει όχι, ο Gabor Maté εξηγεί τι είναι το κρυφό στρες, πώς μας οδηγεί σε μια σειρά από ασθένειες – και, το κυριότερο, πώς μπορούμε να θεραπευτούμε. Μπορεί ένας άνθρωπος να πεθάνει –κυριολεκτικά– από μοναξιά; Συνδέονται τα καταπιεσμένα συναισθήματα με το Αλτσχάιμερ; Υπάρχει άραγε η «προσωπικότητα του καρκινοπαθούς»;

Tα σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την αρχαία σοφία: τα συναισθήματα επηρεάζουν καθοριστικά την υγεία μας. Τα καταπιεσμένα συναισθήματα προκαλούν στρες, που με τη σειρά του αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία πολλών παθήσεων.

Το βιβλίο «Όταν το σώμα λέει όχι – Το κόστος του κρυφού στρες», του Gabor Maté κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books

Ο γιατρός Gabor Maté είναι ειδικός σε θέματα τραύματος, εξαρτήσεων και στρες. Στο έργο του αυτό αντλεί στοιχεία από πρωτοποριακές έρευνες, καθώς και από τις αληθινές ιστορίες ασθενών του, για να εξετάσει τον ρόλο που παίζει το κρυφό στρες στην εμφάνιση μιας σειράς ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η αρθρίτιδα, o καρκίνος και μια σειρά από αυτοάνοσα. Επιπρόσθετα, ο συγγραφέας προχωρά ένα βήμα παρακάτω παρουσιάζοντας τους 7 Κανόνες της Θεραπείας, που μας οδηγούν από το στάδιο της Αποδοχής σε αυτό της Αυτονομίας.

Με συμπόνια και σοφία, στο βιβλίο αυτό ο Gabor Maté ξαναβάζει στον πυρήνα της ιατρικής τη σύνδεση μυαλού-σώματος και μας δείχνει τον τρόπο ώστε να προφυλάξουμε την υγεία μας.

Τέχνη

Γιάννης Γαΐτης. Η ουσία του απρόσωπου, Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη

Σειρήνες Οδυσσέας, 1980, λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου

Το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη διοργανώνει, με την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου δημιουργού, αναδρομική παρουσίαση της δουλειάς του, με αντιπροσωπευτικά έργα της εξελικτικής του πορείας, με τη συνδρομή της κόρης του, Λορέττας Γαΐτη.

Η έκθεση περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά και πολύτιμα έργα του Γιάννη Γαΐτη καλύπτοντας την πορεία της καλλιτεχνικής του διαδρομής, από το 1944, με την περίφημη Αυτοπροσωπογραφία, λάδι σε μουσαμά, 69 x 56,5 εκ., έως το τέλος της δημιουργικής του δράσης. Ανάμεσα τους συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά τα κορυφαία του έργα: Σειρήνες-Οδυσσέας, λάδι σε μουσαμά, 150 x 195,5 εκ., Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης, «Ω! Θεοί» ή Οι Συμπληγάδες, λάδι σε μουσαμά, 195 x 150 εκ., Συλλογή Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Δήλος, λάδι σε καμβά, 195 x 150 εκ., Συλλογή Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός, Παρέλαση, μικτή τεχνική, 150 x 150 εκ., Συλλογή Τράπεζας Πειραιώς, Στην Αυλή των Θαυμάτων, λάδι σε μουσαμά, 130 x 97 εκ., Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank, Μοτοσικλετιστής, περ. 1967, λάδι σε μουσαμά, 132 x 99 εκ., Συλλογή Εθνικής Τράπεζας, Ανθρωπάκια με Ρόδες, ξύλινη κατασκευή και μικτή τεχνική, 227 x 74 x 72 εκ., Συλλογή Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, Έκθεση και θεατές του δρόμου, λάδι σε μουσαμά, 200 x 200 εκ., Συλλογή Μουσείου Βορρέ. Η έκθεση ξεκινάει με τις αυτοπροσωπογραφίες του ζωγράφου, τα πορτραίτα της οικογένειας του και της συζύγου του, της γλύπτριας Γαβριέλλας Σίμωσι, με την οποία εργάστηκαν στο Παρίσι και συνεκτίθενται έργα της από γύψο, πολυεστέρα και ορείχαλκο μαζί με τα αινιγματικά της κολλάζ.

Τα έργα της έκθεσης προέρχονται από την Εθνική Πινακοθήκη, τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, το Μουσείο Βορρέ, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός, την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα και από τους συλλέκτες κυρία Ειρήνη Παναγοπούλου, κύριο Φίλιππο Τσαγκρίδη, κύριο Σπήλιο Μανιά, κυρία Άννα Ροκοφύλλου, κυρία Μαίρη Γαΐτη-Βορρέ, κύριο Φραγκίσκο Γαΐτη, κυρία Ηλέκτρα Βασιλείου, κυρία Ελένη Παπακωνσταντίνου καθώς και εκείνους που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από πολυσέλιδο ομότιτλο κατάλογο, με όλα τα εκτιθέμενα έργα.

Επιμέλεια έκθεσης: Τάκης Μαυρωτάς

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00

Οι εκδηλώσεις για τις Απόκριες στην Αθήνα έχουν ξεκινήσει ήδη από την Τσικνοπέμπτη και για 12 ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα πολύχρωμο αποκριάτικο ξεφάντωμα, στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας. Συνολικά 67 εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή περιμένουν μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν τις Απόκριες σε 55 διαφορετικά σημεία, σε κάθε γωνιά της πόλης.



