Oppenheimer: Σήμερα στις αίθουσες η πολυσυζητημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους κάνει σήμερα το επικό θρίλερ του Κρίστοφερ Νόλαν

Σήμερα στου ελληνικού κινηματογράφους η ταινία που έχει συζητηθεί όσο τίποτα άλλο, «Oppenheimer».

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Οπενχάιμερ είναι ένα επικό θρίλερ που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει.

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.