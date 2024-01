Άνταν Κάντο: Πέθανε στα 42 του ο ηθοποιός των «Narcos» και «X-Men»

Ο Άνταν Κάντο έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο 42χρονος ηθοποιός ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

Πέθανε σε ηλικία 42 ετών ο ηθοποιός Άνταν Κάντο, γνωστός από τις σειρές του Netflix, Narcos και Designated Survivor. Σύμφωνα με το Variety ο 42χρονος ηθοποιός τον τελευταίο καιρό έδινε μάχη με τον καρκίνο.



Ο Κάντο είχε παίξει σε αρκετές παραγωγές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση όπως στη γνωστή σειρά The Cleaning Lady των Fox/ Hulu.

Γεννήθηκε στο Μεξικό όμως μεγάλωσε στο Τέξας. Στην αρχή της καριέρας του ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ το ντεμπούτο του στην τηλεόραση έγινε το 2009 στη σειρά Estado de Gracia. Στην αμερικανική τηλεόραση έπαιξε για πρώτη φορά το 2013 συμμετέχοντας στη σειρά The Following και στη συνέχεια έπαιξε σε σειρές όπως τα: Blood and Oil, Second Chand, Mixology κ.ά.



Στον κινηματογράφο για πρώτη φορά τον είδαμε στην ταινία X-Men: Days of Future Past" το 2014, ενώ συμμετείχε και στις ταινίες: Bruised, The Devil Below" και "Agent Game.



Ο Κάντο ήταν παντρεμένος με τη Στέφανι Αν Κάντο με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ρομάν Άλντερ, 3,5 ετών, και την Ιβ Ζοζεφίν 1,5 ετών.

