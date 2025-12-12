Ακριβότερο κατά 20% από πέρυσι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Το κόστος για μία τετραμελή οικογένεια

Ακριβότερο κατά 20% από πέρυσι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Το κόστος για μία τετραμελή οικογένεια
Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σημαίνει ζεστασιά και όμορφες οικογενειακές στιγμές∙ είναι εκείνη η ιδιαίτερη στιγμή του χρόνου, όπου οι μυρωδιές από σπιτικά φαγητά γεμίζουν τον χώρο, τα φώτα λάμπουν και οι άνθρωποι μαζεύονται γύρω από το ίδιο τραπέζι για να μοιραστούν αγάπη, γέλιο και μοναδικές ιστορίες.

Ωστόσο, τα βασικά αγαθά για αυτήν τη γιορτή εξασφαλίζονται ολοένα και δυσκολότερα κάθε χρόνο, με τις τιμές να έχουν πάρει την ανιούσα από πέρυσι.

Το κόστος αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 16% – 20% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

Η μελέτη αφορά τραπέζι για 4 άτομα, χωρίς να περιλαμβάνονται έξοδα για λάδι, λεμόνια, αυγά, ηλεκτρικό ρεύμα, στολίδια ή κεράκια, που προσθέτουν περίπου 10 ευρώ στο συνολικό κόστος.

Το κόστος του τραπεζιού για 4 άτομα εφέτος εκτιμάται στα 186,85 ευρώ (46,71 ευρώ ανά άτομο), ενώ, πέρυσι τα Χριστούγεννα (2024) ήταν 156,02 ευρώ για τα ίδια προϊόντα.

Οι τιμές για τα βασικά είδη:

  • Γαλοπούλα: 2 κιλά × 13€ = 26€
  • Αρνί παϊδάκια: 2 κιλά × 17€ = 34€
  • Λουκάνικα: 1 κιλό × 12€ = 12€
  • Ντομάτες: 500 γραμμάρια × 2,80€ / κιλό = 1,40€
  • Αγγούρι: 1 τεμάχιο × 0,70€ = 0,70€
  • Κρεμμύδια: 1 ματσάκι × 0,80€ = 0,80€
  • Λάχανο: 2 τεμάχια × 1€ = 2€
  • Καρότα: Μισό κιλό × 2€ = 1€
  • Πατάτες: 1 κιλό × 1,25€ = 1,25€
  • Τυρί φέτα: Μισό κιλό × 13€ = 6,50€
  • Κασέρι / γραβιέρα: Μισό κιλό × 19,80€ = 9,90€
  • Κρασί: 0,75 λίτρα × 16€ = 16€
  • Αναψυκτικά: 8 × 1€ = 8€
  • Μπύρες: 4 × 2,20€ = 8,80€
  • Μελομακάρονα / κουραμπιέδες: 1 κιλό × 19€ = 19€
  • Άλλα γλυκά: 18€
  • Φρούτα: 4,5€
  • Γέμιση γαλοπούλας: 17€

Σύνολο: 186,85€ για 4 άτομα, δηλαδή 46,71€ ανά άτομο.

