Είδος πολυτελείας το κρέας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Αύξηση 40% στο μοσχάρι μέσα σε 2 μήνες

Ζοφερές είναι οι εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς κρέατος, που βλέπουν νέες ανατιμήσεις εν όψει και των τραπεζιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ιδιαίτερα και λόγω των εν εξελίξει αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι τιμές σε μοσχάρι, κοτόπουλο, αρνί, χοιρινό έχουν αυξηθεί, με τους καταναλωτές να αναζητούν εξονυχιστικά την πιο προσιτή λύση.

Το κοτόπουλο κόστιζε 7 ευρώ τον Οκτώβριο και πλέον ανέρχεται στα 8,90 ευρώ. Το μοσχάρι είναι ο «μαύρος πρωταθλητής» των ανατιμήσεων, καθώς τον Οκτώβριο κόστιζε 14 ευρώ και τον Δεκέμβριο έφτασε να αξίζει 20 ευρώ / κιλό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Το αρνί πήρε αύξηση 3 ευρώ μέσα σε δύο μήνες (από 13 ευρώ τον Οκτώβριο, 16 ευρώ τον Δεκέμβριο) και η τιμή του χοιρινού ανέβηκε κατά 2 ευρώ (από 7 ευρώ τον Οκτώβριο, 9 ευρώ τον Δεκέμβριο).

Σύμφωνα με τον εθνικό δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές στα κρέατα αυξήθηκαν κατά 13%.

