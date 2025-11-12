Είδος πολυτελείας το κρέας: Στα 20 ευρώ το μοσχάρι - «Τσουχτερές» τιμές ενόψει Χριστουγέννων

Σε είδος πολυτελείας τείνει να εξελιχθεί το μοσχαρίσιο κρέας στη χώρα μας, με την τιμή του να προσεγγίζει τα 20 ευρώ το κιλό, που είναι υψηλό τριετίας, και να είναι κυρίως αυτή που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Παράλληλα αυξήσεις παρατηρούνται και στα αμνοερίφια, που οφείλονται κυρίως στις ελλείψεις, εξαιτίας της ευλογιάς.

Με διψήφιο ρυθμό 10,6% τρέχουν οι ανατιμήσεις στα φρέσκα κρέατα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αιτία η ευρωπαϊκή συμφωνία για την Πράσινη Μετάβαση που έχει οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής του μοσχαρίσιου κρέατος, αλλά και η ευλογιά εξαιτίας της οποίας έχουν θανατωθεί πάνω από 400.000 αιγοπρόβατα τον τελευταίο χρόνο.

Οι ανάγκες της Ελλάδας σε μοσχαρίσιο κρέας καλύπτονται κατά 80% από τις εισαγωγές, ενώ οι ελλείψεις που καταγράφονται ωθεί προς τα πάνω και τις τιμές παραγωγού για το εγχώριο προϊόν. Η τιμή παραγωγού έχει αυξηθεί στα 8,5-9 ευρώ το κιλό από 5,5-6 ευρώ το 2024, συμπαρασύροντας και τις τιμές στο ράφι.

Στη λιανική η μέση τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος διαμορφώνεται στα 15-17 ευρώ το κιλό από 12-13 ευρώ που ήταν πριν από ένα χρόνο, ενώ στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει το επόμενο διάστημα ακόμα και τα 20 ευρώ.

Ανατιμήσεις όμως καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στα υπόλοιπα κρέατα, όπως αρνί, κατσίκι και πρόβατα, λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς. Το πρόβειο κρέας πωλείται από τον παραγωγό στα 4,5 με 4,8 ευρώ το κιλό από 3,5 με 3,8 ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα, η τιμή παραγωγού για το αρνί διαμορφώνεται στα 9,5 ευρώ το κιλό από 7,5 ευρώ που ήταν πριν την έναρξη της νόσου.

Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνονται πλέον και στη λιανική. Σε κάποια κρεοπωλεία, τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν από 10,5 έως 12,5 ευρώ το κιλό από 9-10 ευρώ το καλοκαίρι, ενώ στα αρνιά και τα κατσίκια οι τιμές αγγίζουν ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό, όταν πριν την έξαρση της ευλογιάς δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ.

«Όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα και επειδή τα Χριστούγεννα αυξάνεται αρκετά η ζήτηση για αιγοπρόβατα, ενδεχομένως αυτό να επηρεάσει τις τελικές τιμές», σημειώνει ο γενικός διευθυντής Ελληνικής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς.

Εκπρόσωποι του κλάδου εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών για τυχόν ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων κυρίως από τη Ρουμανία.

