Διακοπές νερού την Παρασκευή (12/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Περιοχή
Ημερομηνία
Τύπος
Σημείο
Αθήνα (Αμπελόκηποι)
12/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Μακρυνίτσας & Πανόρμου
Αθήνα (Κάτω Πατήσια)
12/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Στρ. Δαγκλή & Ψαρουδάκη
Ηράκλειο (Π. Ηράκλειο)
12/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Διάκου Αλ. & Αγίας Λαύρας
Κορυδαλλός
12/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Ψαρών & Κρήτης
Μελίσσια
12/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Δουκίσσης Πλακεντίας & Δεληγιάννη
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
