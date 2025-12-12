Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Το πρόσωπο της ανάπτυξης στο τιμόνι του Eurogroup
Ελεύθερος Τύπος: Ουάου! Έλληνας πρόεδρος στο Eurogroup
Η Καθημερινή: Από το game over του 2009 στο πηδάλιο του Eurogroup
Τα Νέα: Η Ελλάδα επιστρέφει
