Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Δεκεμβρίου

Απογευματινή: Το πρόσωπο της ανάπτυξης στο τιμόνι του Eurogroup

Ελεύθερος Τύπος: Ουάου! Έλληνας πρόεδρος στο Eurogroup

Η Καθημερινή: Από το game over του 2009 στο πηδάλιο του Eurogroup

Τα Νέα: Η Ελλάδα επιστρέφει

