Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Δεκεμβρίου

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Το πρόσωπο της ανάπτυξης στο τιμόνι του Eurogroup

Ελεύθερος Τύπος: Ουάου! Έλληνας πρόεδρος στο Eurogroup

Η Καθημερινή: Από το game over του 2009 στο πηδάλιο του Eurogroup

Τα Νέα: Η Ελλάδα επιστρέφει

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα η μάχη του Προϋπολογισμού στη Βουλή

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

06:54ΕΛΛΑΔΑ

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

06:40BOMBER

Κο κο κο κι αυγό τίποτα ο «Φραπές»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη! – Σταθερά 11η η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

06:32LIFESTYLE

Τα δυνατά χαρτιά των καναλιών στη μάχη των γιορτών - Από τον Αρναούτογλου στη Βίσση και το Voice

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Feliz Navidad: Η ιστορία πίσω από την μουσική επιτυχία των Χριστουγέννων και το ενωτικό μήνυμα του Feliciano

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελία ακτιβιστών: Η Ρωσία στέλνει παιδιά από την Ουκρανία σε στρατόπεδα στη Βόρεια Κορέα

06:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα η καταβολή του - Η ημερομηνία καταβολής

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβότερο κατά 20% από πέρυσι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη μία τετραμελής οικογένεια

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η «απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Ακολουθεί η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια – Ο χάρτης με τα μπλόκα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα» για την κυβέρνηση η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup - Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ για τους αγρότες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα μεταφέρονται σήμερα οι συλληφθέντες - Οι ισχυρισμοί του δράστη πριν τη δολοφονία

