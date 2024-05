Γιώργος Λάνθιμος - Έμα Στόουν: Μετά τις Κάννες γυρίσματα για ακόμα μία ταινία μαζί

Αμέσως με το Φεστιβάλ των Καννών, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν βάζουν μπρος για μια ακόμα ταινία μαζί.

Αυτές τις ημέρες ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν βρίσκονται στις Κάννες για την πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Kinds of Kindness». Ωστόσο, οι δύο τους πρόκειται να συνεργαστούν για ακόμα μια φορά στην επόμενη ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, «Bugonia».



Η ταινία θα ξεκινήσει τα γυρίσματα τον Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νέα Υόρκη, ενώ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα ριμέικ της νοτιοκορεατικής κωμωδίας φαντασίας «Save the Green Planet». Ο Jang Joon-hwan, ο οποίος σκηνοθέτησε την πρωτότυπη Νοτιοκορεάτικη ταινία, είχε προηγουμένως αναλάβει το ριμέικ στην αγγλική γλώσσα, βασισμένο σε σενάριο του Will Tracy (Succession, The Menu).



Αυτή θα είναι η έκτη συνεργασία του Λάνθιμου με την Στόουν. Οι δυο τους συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στο «The Favourite», ενώ το πρόσφατο «Poor Things» χάρισε στη Στόουν το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ακόμα ο Τζέσι Πλέμονς, ενώ στην παραγωγή φιγουράρει το όνομα του Άρι Άστερ. To σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι (Succession, The Menu).



Το πρότζεκτ, το οποίο φαίνεται να ταιριάζει τέλεια στο σύμπαν του Λάνθιμου, είναι μια εκκεντρική μαύρη κωμωδία που ακολουθεί έναν απογοητευμένο νεαρό άνδρα ο οποίος αιχμαλωτίζει και βασανίζει έναν επιχειρηματία τον οποίο θωρεί μέρος μιας εισβολής εξωγήινων. Σε αυτό εκτός από τον απαγωγέα και τον επιχειρηματία, εμπλέκεται η αφοσιωμένη κοπέλα του και ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ.

Η ταινία αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα το καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νέα Υόρκη, ενώ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετά χρόνια.





