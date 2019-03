«Λεηλασία δίχως Τέλος»: Το ντοκιμαντέρ του Άγγελου Αμπαζόγλου στο 21ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Η «Λεηλασία δίχως Τέλος» συμμετέχει στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Ειδικό αφιέρωμα στον Άγγελο Αμπαζόγλου είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, στο πλαίσιο του 14ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια διεθνή συμπαραγωγή της Cyclope Productions με το ARTE France, TV5Monde (Γαλλία), το RTS (Ελβετία), το RTBF (Βέλγιο), το UR (Σουηδία), το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου CNC, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την ΕΡΤ με την υποστήριξη του προγράμματος MEDIA της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Από την Αθήνα στην Αμερική, τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλους τόπους με πηγές ιστορικών αρχείων ξεδιπλώνεται η κρίση για περίπου έναν αιώνα και η λεηλασία δίχως τέλος της χώρας που στήριξε το δυτικό πολιτισμό.

Η κλοπή του χρυσού των κεντρικών ευρωπαϊκών τραπεζών, οι αγώνες των λαών για την επιβίωση στα ερείπια των συνεχών πολέμων, οι εμφύλιοι και επικλήσεις των πολιτικών για να δοθεί ένα τέλος στον συνεχιζόμενο σπαραγμό ζωντανεύουν μέσα από τον λιτό λόγο διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων διανοούμενων.

Ιδιαίτερο στοιχείο στην ταινία είναι ότι βλέπει το ιστορικό γίγνεσθαι μέσα από την πλευρά των χρηματικών συμφερόντων και τους ψυχρούς μηχανισμούς πιστωτικής πολιτικής, «Τι έχουμε, τι δίνουμε, τι κερδίζουμε...».

Η σύγχρονη τραγωδία της Ελλάδας όταν ξέσπασε η νέα συνεχιζόμενη συστημική κρίση ξεδιπλώνει σοκαριστικά τη νέα πραγματικότητα, δηλαδή πως φτάνουμε στο σημείο μηδέν που δεν οδηγεί πουθενά. «Το κλειδί είναι να βρεις μια ευκαιρία να αντλείς εισόδημα χωρίς να συμβάλλεις στη δημιουργία εισοδήματος. Κερδίζεις με το να κάνεις τους άλλους να σου χρωστάνε». Ο ρεαλιστικός λόγος του Αμερικάνου οικονομολόγου Michael Hudson, μέσα από τη μαγγανεία της αγοράς, αφυπνίζει και φανερώνει πού κρύβεται η χαμένη μας ισορροπία. Ο κόσμος δεν ήταν πάντα όπως είναι σήμερα, θα μπορούσε να ήταν αλλιώς...

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν:

Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Ιστορικός, oμότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΝΕ/ΕΙΕ).

Annie LaCroix Riz

Γαλλίδα ιστορικός, συγγραφέας και επίτιμη καθηγήτρια σύγχρονης Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Paris VII - Denis Diderot. Η σύγχρονη έρευνα της αφορά τις σχέσεις μεταξύ πολιτικής και διεθνών οικονομικών ελίτ πριν και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Χρυσάφης Ι. Ιορδάνογλου

Eπίκουρος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πριν από το Πάντειο δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη μελέτη της μεταπολεμικής οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας.

Michael Hudson

Πρόεδρος του The Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET), οικονομικός αναλυτής της Wall Street και Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Missouri. Έχει γράψει κι εκδώσει πάνω από 10 βιβλία πάνω στην ιστορία της οικονομίας καθώς και πάνω στην ιστορία της Οικονομικής Σκέψης.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Κοινωνιολόγος, oμότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γιάννης Παπαθεοδώρου

Επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μέλος των ΑΣΚΙ, της ΕΜΝΕ Μνήμων και του περιοδικού Ηistorein.

Richard D. Wolff

Καθηγητής στις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου New School της Νέας Υόρκης. Δίδαξε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Yale και στο City College του City University της Νέας Υόρκης.

Πολυμέρης Βόγλης

Αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής μεταπτυχιακού προγράμματος στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ασχολείται με την κοινωνική ιστορία της δεκαετίας του 1940.

Βασίλης Μανουσάκης

Διδάκτωρ Ιστορίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται σε θέματα οικονομίας και πολιτικής στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο πλαίσιο του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η πρώτη προβολή της ταινίας θα γίνει την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 20:00, στην Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Αποθήκη 1, Λιμάνι. Θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 15:00, η δεύτερη προβολή στην ίδια αίθουσα.

