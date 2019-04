Αυτή την παιδική ταινία την περίμεναν πολλοί και όχι μόνο παιδιά! (vids)

Τα αγαπημένα Lego των παιδιών, έχουν ήδη «χτίσει» τη δική τους κινηματογραφική αυτοκρατορία ("The Lego Movie", "The Lego Movie 2", "The Lego Batman Movie", "The Lego Ninjago Movie") και συνεχίζουν.

Σε λίγους μήνες, μια άλλη λατρεμένη απασχόληση, που μεγαλώνει εκατομμύρια παιδιά εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια, βρίσκει το δρόμο του για τη μεγάλη οθόνη.

Το "Playmobil: The Movie" είναι έτοιμο και θα... εισβάλει στους κινηματογράφους τον Αύγουστο.

Η υπόθεση της ταινίας θέλει ένα κορίτσι να συμμαχεί με απίθανους και γεμάτους ηρωισμό νέους φίλους προκειμένου να βρει τον αδερφό του που έχει εξαφανιστεί στο μαγικό κόσμο των Playmobil.

Δείτε τα τρέιλερ και προετοιμαστείτε:

Τις φωνές στους πρωταγωνιστές δανείζουν -μεταξύ άλλων- ο πασίγνωστος ως Harry Potter, Daniel Radcliffe, η Anya Taylor-Joy ("Split", "Glass") και η τραγουδίστρια Meghan Trainor.