Αυτή είναι η νέα σειρά του Netflix που θα στοιχειώσει τις νύχτες μας

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για τη νέα σειρά τρόμου Midnight Club (H Λέσχη του Μεσονυχτίου).



Η νέα σειρά του Μάικ Φλάναγκαν φαίνεται ότι θα μας κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας για ακόμα μια φορά. Οι φαν του τρόμου, ασφαλώς και γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, καθώς ο Φλάναγκαν βρίσκεται πίσω από τις καλύτερες σειρές του είδους για το Netflix. Μιλάμε ασφαλώς για τα The Haunting of Hill House και The Haunting of Bly Manor που στοίχειωσαν τις νύχτες μας, όπως και για το πιο πρόσφατο Midgnight Mass.



Η επερχόμενη σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κρίστοφερ Πάικ που κυκλοφόρησε το 1994 και διαδραματίζεται στο Rotterdam Home, ένα κέντρο περίθαλψης ετοιμοθάνατων νέων. Σε ένα άσυλο ανιάτων για εφήβους, τα μέλη ενός πριβέ κλαμπ συνάπτουν μια ανατριχιαστική συμφωνία: Ο πρώτος που θα πεθάνει πρέπει να στείλει ένα σημάδι από τον τάφο.



Στην επίσημη σύνοψη του Netflix διαβάζουμε: Σε αυτούς που προηγήθηκαν. Σε αυτούς μετά. Σε εμάς τώρα. Και σε όσους παραπέρα. Ορατό ή αόρατο. Εδώ αλλά όχι εδώ. Σε ένα αρχοντικό με μυστηριώδη ιστορία, τα οκτώ μέλη του Midnight Club συναντιούνται κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα για να πουν τρομακτικές ιστορίες και να αναζητήσουν σημάδια του υπερφυσικού από το υπερπέραν.



Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια με τα δύο πρώτα να έχουν τη σκηνοθετική υπογραφή του Φλάναγκαν.

Το Midnight Club θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 7 Οκτωβρίου.



Διαβάστε επίσης





Netflix: Η Άνα ντε Άρμας λέει ότι ζήτησε την «άδεια» της Μέριλιν Μονρόε για το Blonde

Netflix: Νέα σειρά θρίλερ με άρωμα «La Casa de Papel»

Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Squid Game: Ένα χρόνο μετά συνεχίζει να γράφει ιστορία - Δείτε το Infographic του Newsbomb.gr