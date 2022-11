Netflix: Νέο τρέιλερ για το Knives Out που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Το σίκουελ του Knives Out με τίτλο Glass Onion: A Knives Out Mystery θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο πλήρες τρέιλερ για το πολυναμενόμενο σίκουελ του Knives Out με τίτλο Glass Onion: A Knives Out Mystery.



Στο νέο βίντεο, οι χαρακτήρες -που υποδύεται ένα all star cast ηθοποιών- είναι καλεσμένοι σε ένα πανέμορφο ιδιωτικό ελληνικό νησί που ανήκει στον Miles Bron (Έντουαρντ Νόρτον) με σκοπό να παίξουν ένα μυστηριώδες παιχνίδι δολοφονίας.



«Σας προσκάλεσα όλους στο νησί μου καθώς απόψε θα γίνει ένας φόνος - ο φόνος μου. Σε όλο το νησί, έχω κρύψει στοιχεία. Θα πρέπει να παρακολουθείτε στενά ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος μπορεί να ονομάσει τον δολοφόνο, αυτό το άτομο κερδίζει το παιχνίδι μας», εξηγείo Bron.

Αλλά, φυσικά, τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο (ή μήπως όχι;), και κάποιος σκοτώνεται πραγματικά. Όπως επισημαίνει ο ντετέκτιβ του Ντάνιελ Κρεγκ, Benoit Blanc, «Έγινε ένας φόνος και ο δολοφόνος βρίσκεται σε κοινή θέα. Για τουλάχιστον ένα άτομο, αυτό δεν είναι παιχνίδι». Και είναι επίσης καλό, γιατί σύντομα μαθαίνουμε ότι ο Blanc μισεί παιχνίδια όπως το Clue. «Είμαι πολύ κακός στα χαζά πράγματα. Να σημειώνω κουτιά, να τρέχω, να ψάχνω σε όλα τα δωμάτια — είναι απλώς πολύ απαίσιο παιχνίδι!», λέει στην Andi (Zανέλ Μονέ).



Θυμίζουμε ότι η συνέχεια της ταινίας Στα Μαχαίρια (2018) του Ράιαν Τζόνσον, έχει κάνει γυρίσματα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Σπέτσες και Πόρτο Χέλι.



Πρωταγωνιστούν: οι Ντάνιελ Κρεγκ, Έντουαρντ Νόρτον, Ζανέλ Μονέ, Κάθριν Χαν, Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Τζέσικα Χένγουικ, Μάντελιν Κλάιν, Κέιτ Χάντσον και Ντέιβ Μπαουτίστα.



To Glass Onion θα προβληθεί στα σινεμά σε περιορισμένη κυκλοφορία μιας εβδομάδας από τις 23 Νοεμβρίου, ενώ στο Netflix θα είναι διαθέσιμο για «στριμάρισμα» στις 23 Δεκεμβρίου.



Η πρώτη ταινία Knives Out κυκλοφόρησε στο Netflix το 2018 γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office με έσοδα που ξεπερνούν τα 311 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που οδήγησε τον «γίγαντα» του streaming να δώσει το πράσινο φως -και 469 εκατομμύρια δολάρια- για δύο ακόμα σίκουελ. Επίσης, η αρχική ταινία χάρισε στον σκηνοθέτη Ράιαν Τζόνσον μια υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ και BAFTA.



Όπως δηλώνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, σκοπός του είναι να κάνει μια σειρά ταινιών whodunit, όπως οι ιστορίες της Αγκάθα Κρίστι, με κεντρικό χαρακτήρα του τον ντετέκτιβ, Benoit Blanc.





Διαβάστε επίσης





Knives Out: Ο Ντάνιελ Κρεγκ μιλάει για τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Netflix: Γνωρίστε τους υπόπτους στο νέο τρέιλερ για το σίκουελ του «Knives Out»

Netflix: To πρώτο τρέιλερ για το σίκουελ του «Knives Out» έχει άρωμα Ελλάδας