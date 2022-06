Τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας - Εκστρατεία crowdfunding για την ανασυγκρότηση της περιοχής

Εκστρατεία «crowdfunding» για την ενίσχυση του συνολικού έργου για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, έχει ξεκινήσει από το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ που συμμετέχει στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Η εκστρατεία, που ονομάζεται τα «αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας αποτελείται από 7 πυλώνες που σκοπό έχουν να πλαισιώσουν και να συμβάλλουν στο όραμα για την ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας.

«Το δάσος έχει το μεγαλείο, η ομορφιά του όμως δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τα ταπεινά αγριολούλουδα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας», επισημαίνει το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.

Το πρόγραμμα θα στηριχθεί σε δύο κύριους, μνημειώδεις πυλώνες: το Νέο Δάσος και τον νέο Οδικό Άξονα Χαλκίδας-Ιστιαίας, γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθούν μικρότερες δράσεις, που σαν τα αγριολούλουδα θα συμπληρώσουν τη μεγάλη εικόνα με τα χρώματά τους, το άρωμά τους, τη δροσιά τους.

Σε αντίθεση ωστόσο με τα πραγματικά αγριολούλουδα, τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας θα «φυτρώσουν» ελεγχόμενα κι οργανωμένα. Θα αντλήσουν πόρους μέσω μιας εκστρατείας «crowdfunding» και θα τους κατευθύνουν σε μικρά χρηματοδοτικά κενά, έτσι ώστε να ενισχύσουν άμεσα και ορατά το συνολικό έργο. Όπως και το δάσος, το όραμα της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι πολυδιάστατο, πολυποίκιλο, συναρπαστικό, και ένα από τα ζωτικής σημασίας συστατικά του είναι τα «Αγριολούλουδά» του.

Αναλυτικά, οι πυλώνες της εκστρατείας τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας:

1) «Όλα για τα Παιδιά»

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Τα «Αγριολούλουδα» θα υποστηρίξουν τις σχετικές δράσεις, εξασφαλίζοντας για παράδειγμα τη μετακίνηση σε κάποιο σχολείο από μακρινή περιοχή που θα θελήσει να παρακολουθήσει τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

2) «Περπατώ εις το Δάσος»

«Γιορτές του Δάσους». Ορόσημο της νέας εποχής για τη Βόρεια Εύβοια. Μία σειρά από δημιουργικές δράσεις, που θα ξεδιπλώσουν στα μάτια της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών την ιστορία, την προίκα και την πορεία αναγέννησης του δάσους. Τα «Αγριολούλουδα» θα φροντίσουν για τις μετακινήσεις των φίλων του δάσους, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο Somewhere we Know.

3) «Με μέλι και με γάλα»

Η αγροτική παραγωγή της Βόρειας Εύβοιας πρέπει να κλείσει τις πληγές της και τα θαυμαστά προϊόντα της να αναδειχθούν. Στο πλαίσιο αυτό, με την συμβολή πάντα των «Αγριολούλουδων», θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων για την αγροδιατροφή, με προεξάρχουσα την Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων στο Μετρό της Αθήνας.

4) «Ενέργειες ζωής»

Η καταστροφή δίνει συνήθως την ευκαιρία για αναστοχασμό και αλλαγή πλεύσης. Η παραγωγή καθαρής ενέργειας αποτελεί ασφαλώς σημαντική πρωτοβουλία που πρέπει να μελετηθεί και να αναπτυχθεί. Τα «Αγριολούλουδα» θα βοηθήσουν με κεφάλαια κίνησης τις ενεργειακές κοινότητες που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον κρίσιμο για την περιοχή τομέα.

5) «Φως στον πολιτισμό»

Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βόρειας Εύβοιας, υλικής και άυλης, μοιάζει ίσως πολυτέλεια την ώρα της κρίσης, στην πραγματικότητα όμως στρέφοντας τα μάτια σ' αυτήν αντλούμε δύναμη κι αυτοπεποίθηση. Με τη βοήθεια των «Αγριολούλουδων» θα δρομολογηθούν έργα πολιτισμού, η μουσειολογική μελέτη, για παράδειγμα, της Αρχαιολογικής Συλλογής Ωρεών.

6) «Επι-κοινωνία»

Για να ανθίσουν τα «Αγριολούλουδα» θα χρειαστεί η συμβολή ολόκληρης της κοινωνίας. Και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται επικοινωνία. Στο πλαίσιο της εκστρατείας «crowdfunding», θα δημιουργηθεί ένα ολιγόλεπτο βίντεο για να προβληθεί ευρέως η ιδέα των «Αγριολούλουδων», για να συμμεριστούν τους στόχους τους και να τα αγκαλιάσουν έμπρακτα οι πολίτες.

7) «Scripta Manent»

Τα «Γραπτά Μένουν». Το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, πέραν της ζωτικής σημασίας του, αυτής καθαυτής, για την περιοχή, μπορεί να γίνει το μοντέλο που θα αποδείξει σε πολίτες και πολιτεία πως όταν υπάρχει βούληση, οργάνωση, όραμα το αποτέλεσμα μπορεί να μας εκπλήξει. Για το σκοπό αυτό, τα «Αγριολούλουδα» θα ενισχύσουν την παραγωγή γραπτών κειμένων, που θα διοχετεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα κανάλια τα βήματα, μεγάλα και μικρά, που γίνονται καθημερινά, για την επίτευξη του κεντρικού στόχου: την Αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας.

