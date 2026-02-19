Αττική Οδός: Στην κυκλοφορία και πάλι από τα ξημερώματα το τμήμα που είχε κλείσει για εργασίες

Το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 6:00 τα ξημέρώματα του Σαββάτου

Newsbomb

Αττική Οδός: Στην κυκλοφορία και πάλι από τα ξημερώματα το τμήμα που είχε κλείσει για εργασίες
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε λειτουργία θα δοθεί από τις έξι τα ξημερώματα της Παρασκευής το τμήμα της Αττικής Οδού που είχε κλείσει για εργασίες τις προηγούμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η άρση του αποκλεισμού κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνει δύο ημέρες νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Σημειώνεται ωστόσο ότι τα κλιμάκια των μηχανικών που εξέτασαν τη γέφυρα στην έξοδο της λ. Φυλής, αποφάσισαν ότι χρειάζεται να συνεχιστούν ορισμένες εργασίες υποστήριξης και συντήρησής της και μετά την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεπώς, θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανά τμήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι στο τμήμα της Αττικής Οδού με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), είχε αποκλειστεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων» από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (13/2).

Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού κυκλοφορίας των οχημάτων στο προαναφερθέν τμήμα της Αττικής Οδού προκλήθηκαν σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα καθώς επιβαρύνθηκε σημαντικά η κίνηση των οχημάτων στο δυτικό οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου.

Συνολικά 27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο Ασπροπύργου – Φυλής.

Ταυτόχρονα, από τα διόδια Φυλής προς Αεροδρόμιο εισήλθαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σχέση με μια συνήθη ημέρα, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας 5.653 οχήματα.

Η Διεύθυνση της Τροχαίας από την πρώτη στιγμή έθεσε σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο με την συμβολή αστυνομικών και τροχονόμων αλλά και με εναλλακτικές διαδρομές για όσους οδηγούς χρησιμοποιούσαν το τμήμα που είχε αποκλειστεί.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

«Αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.

Η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Θέλτα 0-1: Ο Ιάγκο Άσπας ανοίγει το σκορ στην Τούμπα

20:18LIFESTYLE

Elvis Presley: 50 χρόνια μετά αποκαλύπτεται η ανεκπλήρωτη επιθυμία του

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Αγνοούνται δύο ορειβάτες - Κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Πώςτο ρεκόρ ζέστης μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα «εποχή των παγετώνων» - Γιατί φοβίζει τους επιστήμονες το ρεύμα AMOC

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφεση θα ασκήσει ο Τζιωρτζιώτης για την απόφαση προφυλάκισής του - Επιμένει στο «δεν γνώριζα»

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: Πλήρης λίστα μελών και χωρών που εκπροσωπούνται - Ποιες απουσιάζουν

19:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

CEV Challenge Cup: «Καθαρή» νίκη και προβάδισμα για τελικό ο Παναθηναϊκό

19:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βιομηχανία της ηλιακής ενέργειας εγκαταλείπει το ασήμι

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Στην κυκλοφορία και πάλι από τα ξημερώματα το τμήμα που είχε κλείσει για εργασίες

19:56LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρομέν Γαβράς είναι και επίσημα ζευγάρι

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περιφράσσουν το Ανάκτορο του Γαλερίου - Παρόμοια απόφαση με την Πορτάρα της Νάξου

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων ο Αλεξάντερ Τσέφεριν

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Ο δεύτερος ημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ: Η Σάρα Φέργκιουσον ενδέχεται να ανακριθεί από τις Αρχές σχετικά με τη σύλληψη του πρώην συζύγου της

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» – Βίντεο στο TikTok

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά – Κατηγορούνται και δύο αστυνομικοί

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις παίρνουν θέση για πιθανή επίθεση στο Ιράν

19:27WHAT THE FACT

Οι ψυχοθεραπευτές προτείνουν συνεδρίες στη φύση - Τα οφέλη για την ψυχική υγεία

19:23LIFESTYLE

Kunal Nayyar: Πώς ο «σταρ» του The Big Bang Theory διαχειρίζεται την περιουσία του - Οι «αθόρυβες» φιλανθρωπίες και οι επενδύσεις

19:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου για χρηματοδότηση και αγροτικά ακίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όσο το καράβι βούλιαζε εσείς παίζατε βιολιά»: Ο Απόστολος Σπυρόπουλος καταγγέλλει μέλη της οικογένειάς του μετά τον πλειστηριασμό του οινοποιείου

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Ο δεύτερος ημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ: Η Σάρα Φέργκιουσον ενδέχεται να ανακριθεί από τις Αρχές σχετικά με τη σύλληψη του πρώην συζύγου της

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

19:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη - Τι λέει ο ίδιος ο βουλευτής

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε άτυπο έρανο καλεί ο πατέρας Αντώνιος μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 9,5 ετών: Αδυνατώ να καταβάλλω και την ελάχιστη δόση, ελπίζω στη βοήθεια κάθε συνανθρώπου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο Δήμος μετακίνησε τη ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» έξω από το 3ο Δημοτικό σχολείο, αλλά ξέχασε την διάβαση

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ