«ΤΟ ΣΠΟΤ» του Ζήση Ρούμπου

Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου «ΤΟ ΣΠΟΤ», σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, έπειτα από μία επιτυχημένη σειρά παραστάσεων στην Αθήνα και σε επιλεγμένες πόλεις στην Ελλάδα, έρχεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΟΡΤΙΝΗ παράσταση την Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Άννα Μενενάκου, η Δανάη Μιχαλάκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης δίνουν πνοή σε μια ευφυή σάτιρα για την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει ένα μεγάλο budget για να γυριστεί ένα διαφημιστικό σποτάκι για την Ελλάδα. Ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα που οραματίστηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Ιωνάθαν Τσέτρης, ο βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία του «ΜΠΟΥΖΙ». Αντί να χρησιμοποιήσει φυσικά τοπία και μνημεία, αληθινούς χώρους και εικόνες, ο σκηνοθέτης αποφάσισε να καταφύγει στην avant garde αισθητική του και να το γυρίσει όλο μέσα σε ένα θέατρο με πάρα πολλούς κομπάρσους. Δηλαδή, το κοινό της παράστασης!

Πρωταγωνιστές του σποτ: η καταξιωμένη τραγωδός Βεατρίκη, η πρωτοεμφανιζόμενη και γλυκύτατη Ρένα και σε ρόλο έκπληξη ο Στράτος Ασλανίδης, που αφήνει για λίγο τις βραδινές πίστες και τα γεμάτα στάδια και βρέχει τα πόδια του και στην υποκριτική.

Τρεις ηθοποιοί, ένας καταξιωμένος πειραματικός σκηνοθέτης, ο υπέρ-αγχωτικός βοηθός του και ο υπεύθυνος του θεάτρου, θα προσπαθήσουν να γυρίσουν ένα διαφημιστικό σποτ για την Ελλάδα. Θα καταφέρουν να ανακαλύψουν την ουσία της χώρας και να την αποτυπώσουν στην κάμερα; Θα μείνουν εντός μπάτζετ; Θα συνεργαστούν ή θα μαλλιοτραβηχτούν;

«ΤΟ ΣΠΟΤ» είναι η παράσταση στην οποία ο κάθε εμπλεκόμενος καλείται να μεγαλουργήσει. Ακόμα και το κοινό.

Για την Ελλάδα!

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού: Σωτήρης Τσαφούλιας, Claudio Bolivar

Σκηνικά-Κοστούμια: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Σταματάκης

Σχεδιασμός αφίσας, γραφιστική επιμέλεια :Χρυσούλα Κοροβέση (Mavra Gidia)

Social Media: Social Wave

Φωτογράφος: Μάριος Θεολόγης

Makeup & Hair Styling: Ελένη Παϊρακταρίδου

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά): Δημήτρης Μακαλιάς, Άννα Μενενάκου, Δανάη Μιχαλάκη, Άλκης Μπακογιάννης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/summer/to-spot/

