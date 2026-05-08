Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στη Θεσσαλονίκη, περικοπή δρομολογίων και στην Αθήνα

Η βάση της low cost αεροπορικής θα κλείσει από τη χειμερινή περίοδο, ενώ εξυπηρετεί τρία αεροσκάφη της εταιρείας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στη Θεσσαλονίκη, περικοπή δρομολογίων και στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Η Ryanair θα κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη από τη χειμερινή περίοδο του 2026, απομακρύνοντας τρία αεροσκάφη και μειώνοντας σημαντικά τη χωρητικότητα.
  • Η εταιρεία θα μειώσει κατά 700.000 τις επιβατικές θέσεις (
  • 45%) και θα καταργήσει 12 δρομολόγια σε Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αναστολών στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου.
  • Η Ryanair αποδίδει τις περικοπές στις υψηλές χρεώσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, παρά τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων από την ελληνική κυβέρνηση.
  • Τα αεροσκάφη που αποσύρονται από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούν σε αεροδρόμια άλλων χωρών που έχουν εφαρμόσει τις φορολογικές μειώσεις στους επιβάτες.
  • Η Ryanair ζητά από τη Fraport Greece να μετακυλήσει πλήρως τη μείωση των τελών ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η συνδεσιμότητα και ο τουρισμός στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκε και επίσημα η παύση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες και είχε προκαλέσει αντιδράσεις των τοπικών φορέων.

Η βάση της low cost αεροπορικής θα κλείσει από τη χειμερινή περίοδο, ενώ εξυπηρετεί τρία αεροσκάφη της εταιρείας.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Ryanair ανακοίνωσε και περικοπή χωρητικότητας και στο Αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων (-45%) και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τι ισχυρίζεται η Ryanair

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, «η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο της Fraport Greece και το Αεροδρόμιο Αθηνών».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF) — από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη — από τον Νοέμβριο του 2024, κάτι που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλίσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Από τότε, η Fraport Greece συνέχισε να αυξάνει τις χρεώσεις της, οι οποίες πλέον είναι πάνω από 66% υψηλότερες σε σχέση με τα προ Covid επίπεδα. Αντίστοιχα, το Αεροδρόμιο Αθηνών θα αυξήσει επίσης τις χρεώσεις του αυτόν τον χειμώνα.

Ως αποτέλεσμα, τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη.

Η Ryanair δηλώνει ότι δεν είχε άλλη επιλογή «από το να μεταφέρει τη χωρητικότητά της σε πιο ανταγωνιστικές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια μετέφεραν τις φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης στους επιβάτες».

Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για τον χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει:

  • Απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης (επένδυση ύψους 300 εκατ. δολαρίων)
  • Μείωση 700.000 θέσεων (-45% σε σχέση με τον χειμώνα 2025)
  • Κατάργηση 12 δρομολογίων: Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη-Χαν, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νίντερραϊν, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία-Τρεβίζο, Ζάγκρεμπ και Αθήνα προς Μιλάνο-Μπέργκαμο, καθώς και Χανιά προς Πάφο.
  • Κλείσιμο 2 αεροδρομίων (Χανιά και Ηράκλειο)

Ο Chief Commercial Officer της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε: «Η Ryanair λυπάται που ανακοινώνει το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη και τις μειώσεις στην Αθήνα για τον χειμώνα του 2026, γεγονός που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 θέσεων και 12 δρομολογίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην αναστολή λειτουργίας στα Χανιά και το Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλίσουν τη μείωση του ADF, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη όπου το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά +66% από το 2019.»

«Η απομάκρυνση 3 αεροσκαφών, 500.000 θέσεων (-60% σε σχέση με τον χειμώνα του 2025) και 10 δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026 θα είναι καταστροφική για την πόλη και την περιοχή, καθώς η Ryanair παρείχε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας χαμηλού κόστους της Θεσσαλονίκης τον περασμένο χειμώνα. Δυστυχώς, πλέον δεν θα υπάρχουν χαμηλοί ναύλοι για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, ενώ θα πληγεί και ο τουρισμός όλο τον χρόνο. Τα αεροσκάφη αυτά θα μεταφερθούν στην Αλβανία, στην περιφερειακή Ιταλία και στη Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια μετέφεραν τις φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης — γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, τουρισμό και θέσεις εργασίας στις περιοχές αυτές κατά τον χειμώνα.»

«Υπάρχει ευκαιρία για την Ελλάδα να εξασφαλίσει σημαντική ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης όλο τον χρόνο. Αυτή η επένδυση, όμως, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν το γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο της Fraport Greece μετακυλίσει πλήρως τη φορολογική μείωση της ελληνικής κυβέρνησης από τον Νοέμβριο του 2024, επιτρέποντας σε αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair να προσφέρουν τη συνδεσιμότητα που απαιτείται για να μειωθεί η χρόνια εποχικότητα της Ελλάδας.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:34ΕΘΝΙΚΑ

Στην Πορτογαλία ο Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στο επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα

16:29ΕΥ ΖΗΝ

«Influencers υγείας» συνιστούν σκόρδο στην μύτη για το μπούκωμα – Τραβάνε τα μαλλιά τους οι γιατροί

16:24LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη aka Amiyiami: Οι φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Άρη Σβολάκη

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Magura: Η ουκρανική υπερ-μηχανή που χτυπά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά - Είναι το ίδιο πλωτό drone που βρέθηκε στην Λευκάδα;

16:15WHAT THE FACT

Κίνα: Νέο αντι-drone όπλο αλλάζει τον ναυτικό πόλεμο μετά από επιτυχημένη δοκιμή

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται η άδεια απασχόλησης των δύο Αιγύπτιων που παρενοχλούσαν παιδιά στη Σύμη

16:02LIFESTYLE

Υρώ Λούπη για «Βέρα στο Δεξί»: «Κοιμόμουν στο καμαρίνι γιατί δεν προλάβαινα να πάω σπίτι»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Αναμένω την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση μέσα στην ημέρα»

15:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσοχοΐδης για Final 4 Euroleague: Θα πάω στο ΟΑΚΑ για αυτοψία - Η ευχή για τον Παναθηναϊκό

15:45WHAT THE FACT

«Ύπνος με τον νορβηγικό τρόπο»: Το κόλπο των Σκανδιναβών που δοκιμάζουν πλέον όλα τα ζευγάρια

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στο «Μακεδονία», περικοπή δρομολογίων σε «Ελευθέριος Βενιζέλος», αεροδρόμιο Χανίων

15:25LIFESTYLE

Επιστρέφει στον ALPHA η Κατερίνα Καινούργιου

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Νεκρό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 1,5 ετών που παρασύρθηκε από όχημα

15:07ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Διαχείριση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια - Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μποτσουάνα, Φέστους Μογκάε, σε ηλικία 86 ετών - Έδωσε την πρώτη μάχη για τον περιορισμό του HIV/AIDS στην Αφρική

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για 4ημερη εργασία: Όπου εφαρμόστηκε έφερε αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερες συνθήκες εργασίας

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

14:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βατούτιν υπέρ Γιαννακόπουλου: «Η Euroleague το παράκανε, δυσανάλογη τιμωρία με το περιστατικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στο «Μακεδονία», περικοπή δρομολογίων σε «Ελευθέριος Βενιζέλος», αεροδρόμιο Χανίων

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

14:19LIFESTYLE

Metallica: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν άκουσε το «Master of Puppets» - «Αυτά θα ακούμε στη συναυλία;» 

13:41ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου - Τι είναι η τεχνολογία «ensilication» που θα χρησιμοποιεί

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

14:05ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό: 50% χαμηλότερος κίνδυνος για όσες γέννησαν τουλάχιστον 3 παιδιά - Έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ