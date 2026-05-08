Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στη Θεσσαλονίκη, περικοπή δρομολογίων και στην Αθήνα

Ανακοινώθηκε και επίσημα η παύση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες και είχε προκαλέσει αντιδράσεις των τοπικών φορέων.

Η βάση της low cost αεροπορικής θα κλείσει από τη χειμερινή περίοδο, ενώ εξυπηρετεί τρία αεροσκάφη της εταιρείας.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Ryanair ανακοίνωσε και περικοπή χωρητικότητας και στο Αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων (-45%) και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τι ισχυρίζεται η Ryanair

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, «η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο της Fraport Greece και το Αεροδρόμιο Αθηνών».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF) — από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη — από τον Νοέμβριο του 2024, κάτι που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλίσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Από τότε, η Fraport Greece συνέχισε να αυξάνει τις χρεώσεις της, οι οποίες πλέον είναι πάνω από 66% υψηλότερες σε σχέση με τα προ Covid επίπεδα. Αντίστοιχα, το Αεροδρόμιο Αθηνών θα αυξήσει επίσης τις χρεώσεις του αυτόν τον χειμώνα.

Ως αποτέλεσμα, τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη.

Η Ryanair δηλώνει ότι δεν είχε άλλη επιλογή «από το να μεταφέρει τη χωρητικότητά της σε πιο ανταγωνιστικές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια μετέφεραν τις φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης στους επιβάτες».

Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για τον χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει:

Απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης (επένδυση ύψους 300 εκατ. δολαρίων)

Μείωση 700.000 θέσεων (-45% σε σχέση με τον χειμώνα 2025)

Κατάργηση 12 δρομολογίων: Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη-Χαν, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νίντερραϊν, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία-Τρεβίζο, Ζάγκρεμπ και Αθήνα προς Μιλάνο-Μπέργκαμο, καθώς και Χανιά προς Πάφο.

Κλείσιμο 2 αεροδρομίων (Χανιά και Ηράκλειο)

Ο Chief Commercial Officer της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε: «Η Ryanair λυπάται που ανακοινώνει το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη και τις μειώσεις στην Αθήνα για τον χειμώνα του 2026, γεγονός που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 θέσεων και 12 δρομολογίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην αναστολή λειτουργίας στα Χανιά και το Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλίσουν τη μείωση του ADF, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη όπου το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά +66% από το 2019.»

«Η απομάκρυνση 3 αεροσκαφών, 500.000 θέσεων (-60% σε σχέση με τον χειμώνα του 2025) και 10 δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026 θα είναι καταστροφική για την πόλη και την περιοχή, καθώς η Ryanair παρείχε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας χαμηλού κόστους της Θεσσαλονίκης τον περασμένο χειμώνα. Δυστυχώς, πλέον δεν θα υπάρχουν χαμηλοί ναύλοι για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, ενώ θα πληγεί και ο τουρισμός όλο τον χρόνο. Τα αεροσκάφη αυτά θα μεταφερθούν στην Αλβανία, στην περιφερειακή Ιταλία και στη Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια μετέφεραν τις φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης — γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, τουρισμό και θέσεις εργασίας στις περιοχές αυτές κατά τον χειμώνα.»

«Υπάρχει ευκαιρία για την Ελλάδα να εξασφαλίσει σημαντική ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης όλο τον χρόνο. Αυτή η επένδυση, όμως, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν το γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο της Fraport Greece μετακυλίσει πλήρως τη φορολογική μείωση της ελληνικής κυβέρνησης από τον Νοέμβριο του 2024, επιτρέποντας σε αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair να προσφέρουν τη συνδεσιμότητα που απαιτείται για να μειωθεί η χρόνια εποχικότητα της Ελλάδας.»

