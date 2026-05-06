Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο Μακεδονία: Ενιαίο μέτωπο για το θέμα Ryanair και Fraport

«Να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο» ζήτησαν Στ. Αγγελούδης και Κ. Γκιουλέκας

Newsbomb

Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο Μακεδονία: Ενιαίο μέτωπο για το θέμα Ryanair και Fraport
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρία Ryanair «πιθανώς εντός της εβδομάδας», αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης, ή μη, της βάσης της στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περιόδου, αναμένουν ο δήμος Θεσσαλονίκης και η επιτροπή φορέων της πόλης, που συστάθηκε σήμερα, προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Αυτό ανακοίνωσε, σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μετά από τη μεσημεριανή δίωρη σύσκεψη φορέων στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε για τις επαφές του δήμου με τη Ryanair, σε επίπεδο γενικών διευθυντών και με τη Fraport Hellas, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία», αλλά και για άλλες ενέργειες της διοίκησης του δήμου αναφορικά με το ζήτημα.

«Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρειών» υπογράμμισε ο κ. Αγγελούδης και κάλεσε Ryanair και τη Fraport «να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση, χωρίς βεβιασμένες αποφάσεις».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε από τη Fraport να πάρει πρωτοβουλία συνεννόησης με την Ryanair, καθώς μία ενδεχόμενη αποχώρηση της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα είχε αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο στο αεροδρόμιο, αφού η Ryanair είναι ένας από τους καλούς πελάτες του, αλλά επίσης και στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στη συνδεσιμότητα της πόλης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, των παραγωγικών φορέων και του τουριστικού κλάδου, με κοινό στόχο την αποτροπή ενός αρνητικού σεναρίου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης περιέγραψε τις άμεσες ενέργειες που έγιναν από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας.

«Τη Δευτέρα πληροφορηθήκαμε το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από δημοσίευμα και αμέσως προχωρήσαμε σε σύσκεψη και σε άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΤ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στάλθηκε επίσης επιστολή στην υφυπουργο Τουρισμού και ζητήθηκε και «η παρέμβαση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να διευκρινιστεί αλλά και να αποσοβηθεί αυτό το ενδεχόμενο». Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ζητήθηκε μέσω του επίτιμου προξένου της Ιρλανδίας στη Θεσσαλονίκη να ενημερωθούν οι διπλωματικές αρχές και να διαβιβάσουν το θέμα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας, ώστε να υπάρξει συνεννόηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μια πιθανή αποχώρηση «πλήγμα για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής» και «πλήγμα για τον τουρισμό», προσθέτοντας ότι επηρεάζονται και «κοινωνικές ομάδες που επιλέγουν τη φθηνή μετακίνηση». Παράλληλα, σημείωσε πως υπήρξε επικοινωνία τόσο με τη Ryanair όσο και με τη Fraport Greece, χωρίς ωστόσο να προκύψει σαφή εικόνα για τις τελικές προθέσεις.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η αεροπορική εταιρεία «θα μας ενημερώσει πιθανώς εντός της εβδομάδας και αφού συνομιλήσουν με τους εργαζόμενους τους» και σημείωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης της, επικαλούμενη «το υψηλό κόστος λειτουργίας των τελευταίων ετών, κατά την εταιρεία». Από την πλευρά της Fraport, όπως είπε, «η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζουν τίποτε», ότι δεν υπάρχει επισήμως κάποιο αίτημα από τη Ryanair και ότι οι όποιες αυξήσεις του αεροδρομίου είναι της τάξης του 0,90% και αφορούν την ετήσια πληθωριστική άνοδο, ο συνυπολογισμός της οποίας στα τέλη «προκύπτει από τη σύμβαση παραχώρησης».

Οι αποφάσεις της σύσκεψης

Η σύσκεψη των φορέων κατέληξε σε τρεις βασικές αποφάσεις:

Πρώτον, αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή επιστολής προς τη Fraport, με αίτημα «να αναλάβει πρωτοβουλία για άμεση έναρξη ή συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη».

Δεύτερον, οι φορείς ζητούν από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού να παρέμβουν.

«Να παρέμβουν άμεσα προς τις δύο πλευρές», τόνισε ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας ότι αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, «να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την ανάκτηση των χαμένων πτήσεων και την ανάκτηση των χαμένων δρομολογίων από άλλες εταιρείες».

Τρίτον, συγκροτήθηκε επιτροπή φορέων που θα αναλάβει τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων και τις επαφές με την κυβέρνηση και τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Αποστολή της επιτροπής είναι να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς και να θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου «Μακεδονία». Παράλληλα, θα εξεταστούν προτάσεις για «χειμερινές εκπτώσεις στα τιμολόγια», με στόχο τη διατήρηση πτήσεων και την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών.

Στην επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας Πάρης Μπίλλιας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανηλίδης, εκπρόσωποι των ξενοδόχων, των τουριστικών πρακτόρων και εκ μέρους των επιμελητηρίων ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής.

Παρών στη σύσκεψη ήταν και ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Κορδελιού- Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ενώ για τις κινήσεις ενημερώθηκε και ενέκρινε, καθώς δεν παρέστη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου. Επίσης, παρενέβη διαδικτυακά η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, των Επιμελητηρίων, του ξενοδοχειακού κλάδου και των τουριστικών πρακτόρων.

«Να ξεκαθαρίσει το τοπίο» ζήτησε ο Κώστας Γκιουλέκας

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας υπογράμμισε την ανάγκη για επίσημη ενημέρωση. «Πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, «η Ryanair δεν έχει θέσει επίσημα ζητήματα προς τη Fraport», με αποτέλεσμα «όλα αυτά να είναι εικασίες και διαρροές, χωρίς σαφή βάση». Ο ίδιος τόνισε ότι προτεραιότητα είναι «να γνωρίζουμε τι ακριβώς ζητά η μία πλευρά και τι μπορεί να δώσει η άλλη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η σύσκεψη αποτέλεσε «έναν σημαντικό συντονισμό των φορέων», ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία ευρύτερου συντονιστικού οργάνου για ζητήματα τουρισμού και μεταφορών. «Είμαστε ο σύνδεσμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους φορείς», είπε για το ΥΜΑΘ, προσθέτοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν «τις επόμενες ημέρες, με πιο σαφή δεδομένα».

Παρεμβάσεις φορέων

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρης Μπίλλιας έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της αεροπορικής δραστηριότητας. «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να χάσει ούτε μία πτήση η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία», σημείωσε ο κ. Μπίλλιας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων εταιρειών.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανηλίδης άσκησε κριτική για τη διαχείριση του αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης. «Η κίνηση είναι λιγότερη από το 50% της δυναμικότητας του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «με αύξηση της κίνησης και μείωση των τελών μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα».

Οι φορείς της Θεσσαλονίκης ζητούν από τη Ryanair να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της και από τη Fraport να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση.

Την ίδια στιγμή, η πόλη εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, πολιτικό, θεσμικό αλλά και επιχειρησιακό, με στόχο είτε τη διατήρηση της συνεργασίας, είτε την ταχεία αντικατάσταση πιθανών απωλειών. «Οι φορείς της πόλης δεν υποβάλλουν παρακλήσεις- υποβάλλουν αιτήματα και διεκδικήσεις» τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Αγγελούδης και πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά, η διεκδίκηση αφορά τη θέση της Θεσσαλονίκης στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

20:01LIFESTYLE

Μιχάλης Ρακιντζής για Eurovision: «Δεν ασχολούμαι με αυτό, πήγα μία βραδιά και έφυγα»

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης από Ιορδανία: Κοινή κατανόηση που έχουμε για τις προκλήσεις της περιοχής

20:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: To Game 3 της σειράς στo καυτό «Telekom Center Athens»

19:43ME TO N & ME TO Σ

Κανένας θάνατος δεν έφερε τον άνθρωπο μας πίσω…

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση αποκαλύπτει το πιθανό κίνητρο του δράστη της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έφτασαν στα Κανάρια οι πρώτοι ασθενείς από το Πράσινο Ακρωτήρι

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο Μακεδονία: Ενιαίο μέτωπο για το θέμα Ryanair και Fraport

19:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αμπελόκηποι: Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 72χρονη για το άτυπο γηροκομείο

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για κλιμάκωση με το Ιράν – Συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

19:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Muses Film Awards επιστρέφει στη Λιβαδειά από τις 7 έως τις 10 Μαΐου

19:03ΕΥ ΖΗΝ

Οι πιο συχνές αλλεργίες από Μάιο μέχρι τέλος καλοκαιριού – Χάρτες γύρης ανά περιοχή

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινό το παρελθόν με τις«εξαφανίσεις» επιστημόνων - Από τη δεκαετία 1940 μυστηριώδεις αυτοκτονίες και αεροπορικά δυστυχήματα

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέχρι τις 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιμένει: Το ουράνιο του Ιράν θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ - Τι είπε για την επίσκεψη στην Κίνα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πώς ζουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου – Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του πλοίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% ο δρόμος» - Πυροβόλησε 6 φορές το 20χρονο παιδί και μετά τον κλωτσούσε - Το χρονικό της ειδεχθούς εκτέλεσης

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα - Είχε πληρώσει €7.186 ευρώ για διακοπές στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα - Πήρε αποζημίωση

18:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Όλο το T-Center με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέχρι τις 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό που οδήγησε στη δολοφονία - «Ήρθαμε Τετ-α-τετ πριν πυροβολήσει», λέει η αδελφή του θύματος

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ