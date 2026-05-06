Αμπελόκηποι: Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 72χρονη για το άτυπο γηροκομείο

Η 72χρονη καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση για απόπειρα εκβίασης, έκθεση και απείθεια σχετικά με άτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους

Άγγελος Βουράκης

  • Ο εισαγγελέας αναγνώρισε ότι ζητήθηκαν 150 ευρώ από την οικογένεια της ηλικιωμένης και όχι 2.000 ευρώ όπως αρχικά καταγγέλθηκε.
  • Η ηλικιωμένη βρέθηκε σε κακή κατάσταση, με σημάδια υποσιτισμού και εγκατάλειψης, ενώ ο χώρος κρίθηκε ακατάλληλος ως δομή φιλοξενίας από κοινωνικό λειτουργό.
  • Η κόρη της ηλικιωμένης κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη απειλούσε να πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια αν δεν κατέβαλε επιπλέον χρήματα.
  • Μάρτυρες υπεράσπισης ισχυρίστηκαν ότι ο χώρος ήταν καθαρός και η φροντίδα των ηλικιωμένων ήταν ικανοποιητική.
Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως καταδικάστηκε η 72χρονη γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εκβίασης, για μια πράξη έκθεσης (από τις τρεις που ανέφερε το κατηγορητήριο) και για απείθεια, χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό για την υπόθεση του άτυπου γηροκομείου σε διαμέρισμα των Αμπελοκήπων.

Ο εισαγγελέας της έδρας, επικαλούμενος τα μηνύματα που αντάλλαξαν η κατηγορούμενη και η κόρη ηλικιωμένης ασθενούς, τόνισε ότι δεν προέκυψαν στοιχεία πως ζητήθηκαν 2.000 ευρώ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι φαίνεται να απαιτήθηκαν 150 ευρώ. «Σε αυτό το ποσό πρέπει να περιοριστεί η πράξη της εκβίασης», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας παράλληλα να κηρυχθεί ένοχη η 72χρονη και για έκθεση αλλά και για απείθεια.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι λειτουργούσε το διαμέρισμα εδώ και ενάμιση χρόνο και πως από τους ανθρώπους που φιλοξενούσε «μόνο η μία κυρία ήταν κατάκοιτη». Περιγράφοντας την άφιξη της 72χρονης ασθενούς στον χώρο, ανέφερε ότι η κόρη της είχε επισκεφθεί πρώτα το σπίτι και είχε συμφωνήσει να μεταφερθεί εκεί η μητέρα της μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Την έβαλα στο κρεβάτι και μου ζήτησε ένα τσιγάρο. Η κυρία αυτή είχε επιληψία, ήταν αλκοολική, είχε ζάχαρο και εθισμό στο τσιγάρο», είπε ενώπιον του δικαστηρίου.

Σε ερώτηση της προέδρου γιατί δεν επιθυμούσε να παραμείνει η ηλικιωμένη στον χώρο, η 72χρονη απάντησε: «Όλη τη νύχτα φώναζε, είχε βαριά προβλήματα. Είχε πληγές, έτρεχαν αίματα… Εγώ παρακάλαγα την κόρη της να την πάρει. Εγώ της βρήκα ασθενοφόρο».

Η ίδια αρνήθηκε ότι ζήτησε υπέρογκα ποσά από την οικογένεια της ασθενούς, αλλά παραδέχθηκε ότι κρατούσε χρήματα για τις υπηρεσίες φιλοξενίας, σημειώνοντας ότι ζητούσε «πέντε με έξι κατοστάρικα τον μήνα» και πως από τη συγκεκριμένη οικογένεια είχε λάβει συνολικά 300 ευρώ.

«Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο 75 ευρώ. Είπα θα της κρατήσω 150 ευρώ για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της», ανέφερε.

Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά της στα ληγμένα τρόφιμα που εντοπίστηκαν στον χώρο. «Το γιαούρτι που λένε τρεις ημέρες είχε λήξει και σε μωρό να το δώσεις δεν παθαίνει κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας περιέγραψε μία δραματική εμπειρία, εξηγώντας ότι αναζητούσε απεγνωσμένα μία δομή φιλοξενίας μετά το αιφνιδιαστικό εξιτήριο της μητέρας της από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» τη Μεγάλη Πέμπτη.

Όπως κατέθεσε, αρχικά ο χώρος δεν της προκάλεσε ανησυχία. «Δεν μου φάνηκε ύποπτος. Αν έβλεπα κάτι ύποπτο δεν θα άφηνα τη μητέρα μου εκεί», είπε. Ωστόσο, όπως περιέγραψε, το επόμενο πρωί δέχθηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη, η οποία «σε έξαλλη κατάσταση» απαιτούσε επιπλέον χρήματα. «Ήθελε από 1.500 έως 2.000 ευρώ αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο των αχρήστων», κατέθεσε η μάρτυρας. Σύμφωνα με την ίδια, όταν πήγε στο διαμέρισμα μαζί με αστυνομικούς, η πόρτα δεν άνοιγε, ενώ η μητέρα της μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο σε πολύ κακή κατάσταση.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα για την κατάσταση της ηλικιωμένης όταν την παρέλαβε, η μάρτυρας απάντησε πως «ήταν πολύ φοβισμένη. Πέρασε δύσκολο βράδυ και τη φοβέριζε ότι θα την πετάξει στα σκουπίδια».

Ιδιαίτερα επιβαρυντική ήταν και η κατάθεση κοινωνικού λειτουργού που συμμετείχε στον έλεγχο του διαμερίσματος μαζί με αστυνομικούς και εισαγγελέα. «Στην αρχή δεν μας άνοιγε. Μέσα υπήρχε δυσωδία και πολλά ζώα», ανέφερε, περιγράφοντας εικόνες εγκατάλειψης.Όπως κατέθεσε, μία ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε «αφυδατωμένη και υποσιτισμένη», ενώ εκτίμησε ότι χωρίς την παρέμβαση των Αρχών «η γυναίκα θα είχε πεθάνει».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο χώρος δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, καθώς -όπως είπε- δεν υπήρχε προσωπικό, ιατρικός εξοπλισμός ή στοιχειώδης οργάνωση. «Οι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, μάρτυρες υπεράσπισης περιέγραψαν μία διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι οι συγγενείς τους φιλοξενήθηκαν σε καθαρό περιβάλλον και έλαβαν σωστή φροντίδα. Μία γυναίκα κατέθεσε πως η κατηγορούμενη «ανέστησε» τη μητέρα της, ενώ άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι η δική του μητέρα ήταν «απόλυτα ευχαριστημένη» από τη διαμονή της στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

