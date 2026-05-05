Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι

Snapshot Σε παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους κρατούνταν ηλικιωμένες γυναίκες υπό απάνθρωπες συνθήκες από 72χρονη, που λειτουργούσε τη δομή σε πολυκατοικία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης που αναζητούσε δομή φιλοξενίας για τη μητέρα της, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα.

Η κατηγορούμενη ζήτησε εκβιαστικά αυξημένο χρηματικό ποσό προκειμένου να συνεχίσει τη φροντίδα της ηλικιωμένης, ενώ οι ηλικιωμένες ήταν χωρίς φαγητό, νερό και κινητά τηλέφωνα.

Κατά την αστυνομική έφοδο βρέθηκαν κι άλλες ηλικιωμένες σε άθλιες συνθήκες, ενώ η 72χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση και απείθεια.

Η δίκη της κατηγορούμενης αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Σφραγισμένο παραμένει το παράνομο «γηροκομείο» που λειτουργούσε στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, όπου μια 72χρονη φέρεται να κρατούσε ηλικιωμένες γυναίκες υπό απάνθρωπες συνθήκες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, η οποία αναζητούσε επειγόντως δομή φιλοξενίας για τη μητέρα της μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Όπως περιέγραψε η δικηγόρος της, Χριστιάννα Νακέλλη, «η εντολέας μου έψαχνε απεγνωσμένα, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, μια δομή για τη μητέρα της, η οποία είχε νοσηλευτεί για λίγες ημέρες σε δημόσιο νοσοκομείο καθότι παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα υγείας κι έχρηζε εντατικής νοσηλευτικής φροντίδας».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η γυναίκα εντόπισε τη συγκεκριμένη «δομή» μέσω διαδικτυακής αγγελίας με τίτλο "φιλοξενία ηλικιωμένων": «Στην αγγελία αναφερόταν ότι παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων έναντι 650 ευρώ. Επισκέφθηκε το διαμέρισμα και αρχικά όλα έδειχναν φυσιολογικά».

Μάλιστα, συμφωνήθηκε η μεταφορά της ηλικιωμένης με ιδιωτικό ασθενοφόρο και καταβλήθηκε προκαταβολή. «Της ζητήθηκε προκαταβολή 300 ευρώ και να επιστρέψει την επόμενη ημέρα για τα διαδικαστικά», σημείωσε η ίδια, ενώ της δήλωσε ότι «δεν επιτρεπόταν στους φιλοξενούμενους να έχουν κινητά τηλέφωνα». Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η κατάσταση άλλαξε δραματικά. «Περίπου 12 ώρες μετά, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη γυναίκα, η οποία της είπε: “Αν δεν μου φέρεις 1.500 ευρώ, θα πετάξω τη μητέρα σου στα σκουπίδια”», ανέφερε η δικηγόρος.

Παράλληλα, όπως τόνισε, η κόρη άκουγε τη μητέρα της να ζητά βοήθεια: «Άκουγε τη μητέρα της να φωνάζει ότι είναι χωρίς νερό και χωρίς φαγητό».

Η καταγγέλλουσα δέχθηκε και δεύτερη απειλητική κλήση: «Λίγο αργότερα την κάλεσε και ένας άνδρας, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή», συμπλήρωσε η δικηγόρος.

Η γυναίκα μετέβη στο διαμέρισμα, χωρίς όμως να της ανοίγουν. «Χτυπούσε πόρτες και κουδούνια, αλλά δεν ανταποκρινόταν κανείς. Τότε απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό», ανέφερε.

Τελικά, χάρη στην επιμονή της κατάφερε να παραλάβει τη μητέρα της και να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο: «Μετά από προσπάθειες, κατάφερε να την πάρει με ιδιωτικό ασθενοφόρο και να τη μεταφέρει στο “Ελπίς”», σημείωσε η δικηγόρος.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα, η 72χρονη αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές, με αποτέλεσμα να κληθεί κλειδαράς. Όταν τελικά άνοιξε, επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως απλή ένοικο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον χώρο εντοπίστηκαν και άλλες ηλικιωμένες γυναίκες που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ φέρεται να τους είχαν αφαιρεθεί τα κινητά τηλέφωνα.

Η δικηγόρος υπογράμμισε τη σημασία της καταγγελίας: «Χάρη στην κινητοποίηση της εντολέως μου, εντοπίστηκαν και άλλοι ηλικιωμένοι που ζούσαν υπό κακές συνθήκες».



Μάλιστα, ανέφερε και ένα περιστατικό που δείχνει τον τρόπο δράσης της κατηγορούμενης: «Έβαζε μπροστά στην ηλικιωμένη ένα κομμάτι φαγητό, τη φωτογράφιζε και έστελνε την εικόνα στην κόρη, ισχυριζόμενη ότι τη φροντίζει κανονικά».

Εν τω μεταξύ για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφωρο η δίκη της 72χρονης. Η κατηγορουμένη είναι αντιμέτωπη με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή, και απείθεια.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες.

Η μεταγωγή της 72χρονης INTIME NEWS

Το δικαστήριο διέταξε την άρση της κράτησης της κατηγορουμένης με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως να γίνει η δίκη της.

