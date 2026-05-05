Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι

Η δράση της 72χρονης αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία κόρης τροφίμου, η οποία, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δέχθηκε απειλές ότι η μητέρα της θα εγκαταλειφθεί «στα σκουπίδια» αν δεν καταβληθούν επιπλέον χρήματα

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους κρατούνταν ηλικιωμένες γυναίκες υπό απάνθρωπες συνθήκες από 72χρονη, που λειτουργούσε τη δομή σε πολυκατοικία.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης που αναζητούσε δομή φιλοξενίας για τη μητέρα της, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα.
  • Η κατηγορούμενη ζήτησε εκβιαστικά αυξημένο χρηματικό ποσό προκειμένου να συνεχίσει τη φροντίδα της ηλικιωμένης, ενώ οι ηλικιωμένες ήταν χωρίς φαγητό, νερό και κινητά τηλέφωνα.
  • Κατά την αστυνομική έφοδο βρέθηκαν κι άλλες ηλικιωμένες σε άθλιες συνθήκες, ενώ η 72χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση και απείθεια.
  • Η δίκη της κατηγορούμενης αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.
Snapshot powered by AI

Σφραγισμένο παραμένει το παράνομο «γηροκομείο» που λειτουργούσε στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, όπου μια 72χρονη φέρεται να κρατούσε ηλικιωμένες γυναίκες υπό απάνθρωπες συνθήκες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, η οποία αναζητούσε επειγόντως δομή φιλοξενίας για τη μητέρα της μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Όπως περιέγραψε η δικηγόρος της, Χριστιάννα Νακέλλη, «η εντολέας μου έψαχνε απεγνωσμένα, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, μια δομή για τη μητέρα της, η οποία είχε νοσηλευτεί για λίγες ημέρες σε δημόσιο νοσοκομείο καθότι παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα υγείας κι έχρηζε εντατικής νοσηλευτικής φροντίδας».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η γυναίκα εντόπισε τη συγκεκριμένη «δομή» μέσω διαδικτυακής αγγελίας με τίτλο "φιλοξενία ηλικιωμένων": «Στην αγγελία αναφερόταν ότι παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων έναντι 650 ευρώ. Επισκέφθηκε το διαμέρισμα και αρχικά όλα έδειχναν φυσιολογικά».

Μάλιστα, συμφωνήθηκε η μεταφορά της ηλικιωμένης με ιδιωτικό ασθενοφόρο και καταβλήθηκε προκαταβολή. «Της ζητήθηκε προκαταβολή 300 ευρώ και να επιστρέψει την επόμενη ημέρα για τα διαδικαστικά», σημείωσε η ίδια, ενώ της δήλωσε ότι «δεν επιτρεπόταν στους φιλοξενούμενους να έχουν κινητά τηλέφωνα». Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η κατάσταση άλλαξε δραματικά. «Περίπου 12 ώρες μετά, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη γυναίκα, η οποία της είπε: “Αν δεν μου φέρεις 1.500 ευρώ, θα πετάξω τη μητέρα σου στα σκουπίδια”», ανέφερε η δικηγόρος.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Η κατηγορούμενη είχε βάλει και αγγελία μέσω της οποίας προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών έναντι 650 ευρώ τον μήνα

Παράλληλα, όπως τόνισε, η κόρη άκουγε τη μητέρα της να ζητά βοήθεια: «Άκουγε τη μητέρα της να φωνάζει ότι είναι χωρίς νερό και χωρίς φαγητό».

Η καταγγέλλουσα δέχθηκε και δεύτερη απειλητική κλήση: «Λίγο αργότερα την κάλεσε και ένας άνδρας, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή», συμπλήρωσε η δικηγόρος.

Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

INTIME NEWS

Η γυναίκα μετέβη στο διαμέρισμα, χωρίς όμως να της ανοίγουν. «Χτυπούσε πόρτες και κουδούνια, αλλά δεν ανταποκρινόταν κανείς. Τότε απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό», ανέφερε.

Τελικά, χάρη στην επιμονή της κατάφερε να παραλάβει τη μητέρα της και να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο: «Μετά από προσπάθειες, κατάφερε να την πάρει με ιδιωτικό ασθενοφόρο και να τη μεταφέρει στο “Ελπίς”», σημείωσε η δικηγόρος.

Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

INTIME NEWS

Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα, η 72χρονη αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές, με αποτέλεσμα να κληθεί κλειδαράς. Όταν τελικά άνοιξε, επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως απλή ένοικο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον χώρο εντοπίστηκαν και άλλες ηλικιωμένες γυναίκες που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ φέρεται να τους είχαν αφαιρεθεί τα κινητά τηλέφωνα.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

INTIME NEWS

Η δικηγόρος υπογράμμισε τη σημασία της καταγγελίας: «Χάρη στην κινητοποίηση της εντολέως μου, εντοπίστηκαν και άλλοι ηλικιωμένοι που ζούσαν υπό κακές συνθήκες».

Μάλιστα, ανέφερε και ένα περιστατικό που δείχνει τον τρόπο δράσης της κατηγορούμενης: «Έβαζε μπροστά στην ηλικιωμένη ένα κομμάτι φαγητό, τη φωτογράφιζε και έστελνε την εικόνα στην κόρη, ισχυριζόμενη ότι τη φροντίζει κανονικά».

nakelliinstagram.jpg

Η δικηγόρος Χριστιάννα Νακέλλη

Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης

Εν τω μεταξύ για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφωρο η δίκη της 72χρονης. Η κατηγορουμένη είναι αντιμέτωπη με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή, και απείθεια.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες.

μεταγωγη

Η μεταγωγή της 72χρονης

INTIME NEWS

Το δικαστήριο διέταξε την άρση της κράτησης της κατηγορουμένης με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως να γίνει η δίκη της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αύξηση έως 382 ευρώ - Πώς μπορείτε να την πάρετε με πλασματικά έτη

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Casa Milà: Πώς είναι να ζεις σε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς με ένα εκατ. επισκέπτες τον χρόνο

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομπρέλα προστασίας σε Λιβανό – Αραμπατζή από την κυβέρνηση και μπλόκο σε νέα έρευνα για τις παρακολουθήσεις

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (5/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία το επόμενο διάστημα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι

06:59ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Οι Βρετανοί ζητούν την έκδοση του Κρίστιαν Μπρίκνερ για να δικαστεί

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Μαΐου

06:52LIFESTYLE

Eurovision: Τα τραγούδια που έστειλε η Ελλάδα την τελευταία 10ετία

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» που έκοψε την Ευρώπη στα δύο - Jetstream φέρνει ισορροπία στην Ελλάδα

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για κλιμάκωση: Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν απειλεί και επιτίθεται

06:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 5 Μαΐου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν «συντριπτική απάντηση» σε ενδεχόμενη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

04:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 8 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

06:59ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Οι Βρετανοί ζητούν την έκδοση του Κρίστιαν Μπρίκνερ για να δικαστεί

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» που έκοψε την Ευρώπη στα δύο - Jetstream φέρνει ισορροπία στην Ελλάδα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για κλιμάκωση: Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν απειλεί και επιτίθεται

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

06:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ