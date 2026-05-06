Πύργος: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

Snapshot Ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου μέσα σε πορτ μπαγκάζ και ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του.

Ο οδηγός του οχήματος δήλωσε ότι βρήκε τον άνδρα αναίσθητο και πεσμένο έξω από καφενείο στον Πύργο.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ερευνά τις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως σοβαρό και ασυνήθιστο από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο Νοσοκομείο Πύργου, έπειτα από ένα ιδιαίτερα σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό που ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, ένας άνδρας φέρεται να έφτασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα με το αυτοκίνητό του και να μετέφερε από το πορτ μπαγκάζ έναν άλλο άνδρα, τον οποίο παρέδωσε στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρός, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο άνδρας.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι εντόπισε τον άνδρα, με τα αρχικά Α.Ε., χωρίς τις αισθήσεις του και πεσμένο στο έδαφος έξω από καφενείο στον Πύργο, και αποφάσισε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης