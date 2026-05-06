Έκθεση αποκαλύπτει το πιθανό κίνητρο του δράστη της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ

Μια προκαταρκτική αξιολόγηση από το Γραφείο Πληροφοριών και Ανάλυσης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, με ημερομηνία 27 Απριλίου, ανέφερε ότι ο Κόουλ Άλεν είχε «πολλαπλά κοινωνικά και πολιτικά παράπονα» με την κυβέρνηση Τραμπ — και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σύγκρουση στο Ιράν «μπορεί να συνέβαλε στην απόφασή του να πραγματοποιήσει την επίθεση».

Αυτό αποκαλύπτεται σε μία νέα έκθεση πληροφοριών, που δημοσίευσε το Reuters, με την ένδειξη «Σημείωμα Κρίσιμου Περιστατικού», και προσφέρει το πιο χειροπιαστό ίσως μέχρι στιγμής στοιχεία για ένα πιθανό σημείο καμπής που οδήγησε στην ένοπλη επίθεση. Ο ύποπτος επέκρινε τις ενέργειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν σε πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εισαγγελείς στα δικαστικά έγγραφα ισχυρίστηκαν ότι ο Άλεν «διαφωνούσε» πολιτικά με τον Τραμπ και «ήθελε να «αντεπιτεθεί» ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις που θεωρούσε ηθικά απαράδεκτες».

Έστειλε ένα email κατά του Τραμπ στα μέλη της οικογένειάς του λίγες στιγμές πριν από τον πυροβολισμό της 25ης Απριλίου, στο οποίο αποκαλούσε τον εαυτό του «Φιλικό Ομοσπονδιακό Δολοφόνο».

Ο 31χρονος Άλεν, απόφοιτος του CalTech, κατηγορείται για πολλαπλά κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, της επίθεσης σε αξιωματικό των Ηνωμένων Πολιτειών με θανατηφόρο όπλο, της μεταφοράς πυροβόλου όπλου και της εκτόξευσης πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος βίας.

