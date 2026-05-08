Γερμανία: Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα - Διαφεύγουν οι δράστες 

Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο της Γερμανίας. Ωστόσο οι δράστες έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Η ειδική μονάδα SEK εισέβαλε πριν από λίγη ώρα στο υποκατάστημα της Volksbank και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμηροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες, οι οποίοι έχουν διαφύγει. Οι όμηροι είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.

Στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) αυτοκίνητο χρηματαποστολής σταμάτησε έξω από την τράπεζα και ο οδηγός αποβιβάστηκε προκειμένου να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα. Εικάζεται ότι ένας εκ των ομήρων ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ η αστυνομία δεν έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δραστών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ ειδικές δυνάμεις έσπευσαν και από τα γειτονικά κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

