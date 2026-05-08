Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην ήσυχη πόλη Σίνζιγκ στη Ρηνανία-Παλατινάτο της Γερμανίας, έπειτα από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας.

Όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Bild, όλα ξεκίνησαν όταν ένα θωρακισμένο φορτηγό της χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα και ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από το όχημα για να εισέλθει στο υποκατάστημα. Τότε, ένας άγνωστος άνδρας τον σταμάτησε και απείλησε τον οδηγό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης πήρε ως όμηρο τον υπάλληλο, και αυτήν την στιγμή, βρίσκονται στο εσωτερικό της τράπεζας.

BREAKING: Hostage situation reported at German bank Large police forces have responded to a bank in Ahrweiler, Germany, following an emergency report of an ongoing hostage situation.



Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών στο σημείο, προσθέτοντας: «Προς το παρόν, πιστεύεται ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός του φορτηγού της χρηματαποστολής. Η κατάσταση στον τόπο του συμβάντος είναι προς το παρόν σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της περιοχής που έχει αποκλειστεί».

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ έχει αναπτυχθεί μεγάλη αστυνομική παρουσία έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας.

Δεν είναι σαφές πόσα άτομα κρατούνται ως όμηροι στο εσωτερικό της τράπεζας, ούτε αν είναι δράστες είναι οπλισμένοι. Σύμφωνα με την Bild, ορισμένοι από τους δράστες είναι πιθανό να έχουν τραπεί σε φυγή.

Η πόλη Σίνζιγκ βρίσκεται στη Ρηνανία-Παλατινάτο, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Οι πλησιέστερες μεγάλες πόλεις είναι η Βόννη (περίπου 20 χιλιόμετρα) και το Κόμπλεντς (περίπου 30 χιλιόμετρα).