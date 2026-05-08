Athens Photo World 2026: Όλα έτοιμα για το πάρτι εγκαινίων των θερινών εκθέσεων

Το Athens Photo World γιορτάζει την έναρξη των θερινών του εκθέσεων για το 2026 με ένα ανοιχτό για το κοινό πάρτι σε συνεργασία με το Athens Cocktails και το This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Stoa Culture, έναν εμβληματικό χώρο στην καρδιά της Αθήνας, αφιερωμένο στον πολιτισμό.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει ψηφιακές προβολές των υπαίθριων εκθέσεων του Athens Photo World στον Εθνικό Κήπο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, χορευτική μουσική από τους DJs Tolis Q και Marthe, και Jose Cuervo cocktails, με την υπογραφή του A for Athens Bar, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία ενός από τους πιο ξεχωριστούς πολιτιστικούς χώρους στο κέντρο της πόλης!





Με την ευκαιρία του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το Athens Photo World μεταμορφώνει από 29/5 έως και 31/7 την περίφραξη του Εθνικού Κήπου σε μια εντυπωσιακή υπαίθρια γκαλερί, αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο.





Η έκθεση παρουσιάζει 121 εμβληματικές φωτογραφίες από το αρχείο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, με ιστορικές στιγμές από την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, από το 1950 έως τις μέρες μας, χαραγμένες στη συλλογική μνήμη των φίλων του ποδοσφαίρου.

Κατά μήκος των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας, , 48 κάδρα μεγάλου μεγέθους παρουσιάζουν εικόνες υψηλής αισθητικής αποτυπώνουν τη συγκίνηση, την ένταση και τις φάσεις που έγραψαν ιστορία ταξιδεύοντας τον θεατή στο χρόνο, προσφέροντας παράλληλα μια ανοιχτή εμπειρία πολιτισμού και αθλητισμού για όλους.

In this photo taken with slow shutter speed France's Kylian Mbappe runs with the ball during the semifinal match between France and Belgium at the 2018 soccer World Cup in the St. Petersburg Stadium, in St. Petersburg, Russia, Tuesday, July 10, 2018. (AP Photo/Petr David Josek) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Παράλληλα, το Athens Photo World επιστρέφει για έβδομη χρονιά στην περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, από 29/5 – 31/8/2026, παρουσιάζοντας τη φωτογραφική έκθεση «Μίτος, το Νήμα της Ελλάδας» του Μιχάλη Παππά.

Μέσα από 13 επιλεγμένες εικόνες, η ελληνική παράδοση επαναπροσδιορίζεται: παραδοσιακές φορεσιές «ζωντανεύουν» μέσα από σύγχρονες μορφές, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και τη συνεχή εξέλιξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια ποιητική υπαίθρια αφήγηση που συνδέει το χθες με το σήμερα, μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Η μακροχρόνια συνεργασία του Athens Photo World με τον Δήμο Αθηναίων κάθε χρόνο γίνεται και πιο ουσιαστική. Φέτος εγκαινιάζουμε μια ακόμη πιο διαδραστική εμπειρία για τους θεατές, προσκαλώντας τους να απολαύσουν την προβολή επιλεγμένων φωτογραφιών των εκθέσεών μας υπό τους ήχους της μουσικής των DJs του This Is Athens City Festival, στην καρδιά της πόλης!





Το Αίθριο της Στοάς Αρσάκειου βρίσκεται στην οδό Πεσμαζόγλου 5,

στο τετράγωνο μεταξύ των οδών Σταδίου και Πανεπιστημίου, κοντά στο μετρό «Πανεπιστήμιο».