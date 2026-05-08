Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

Η Γιορτή της Μητέρας αποτελεί μία από τις πιο τρυφερές και συναισθηματικά φορτισμένες ημέρες του χρόνου, αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή κάθε ανθρώπου: τη μητέρα. Πρόκειται για μια παγκόσμια γιορτή που τιμά τη μητρική αγάπη, τη φροντίδα και τη συμβολή των μητέρων στην οικογένεια και την κοινωνία.

Η Γιορτή της Μητέρας γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Για το 2026, η ημέρα αυτή πέφτει στις 10 Μαΐου. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με την καθιέρωση της γιορτής στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα και σταδιακά υιοθετήθηκε από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Πώς καθιερώθηκε η Γιορτή της Μητέρας

Η σύγχρονη μορφή της γιορτής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Αμερικανίδα Άννα Τζάρβις, η οποία αγωνίστηκε για την καθιέρωση μιας ημέρας αφιερωμένης στη μητέρα, στη μνήμη της δικής της μητέρας. Το 1914, η Γιορτή της Μητέρας αναγνωρίστηκε επίσημα στις ΗΠΑ και έκτοτε εξαπλώθηκε διεθνώς.

Ωστόσο, οι ρίζες της τιμής προς τη μητέρα χάνονται στην αρχαιότητα. Στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι τιμούσαν τη θεά Ρέα, μητέρα των θεών, ενώ αντίστοιχες γιορτές υπήρχαν και σε άλλους πολιτισμούς. Με την πάροδο των αιώνων, η έννοια της μητρότητας συνέχισε να αποτελεί πηγή έμπνευσης και σεβασμού.

Στη σύγχρονη εποχή, η ημέρα αυτή αποτελεί ευκαιρία για μικρές αλλά ουσιαστικές εκδηλώσεις αγάπης: ένα λουλούδι, ένα δώρο, μια κάρτα ή απλώς λίγος χρόνος μαζί. Πέρα από τα υλικά, όμως, η ουσία της γιορτής βρίσκεται στην αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς και της διαρκούς παρουσίας της μητέρας στη ζωή των παιδιών της.

Παράλληλα, η Γιορτή της Μητέρας λειτουργεί και ως υπενθύμιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μητέρες σήμερα, από την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έως τη στήριξη της οικογένειας σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα, η ημέρα αποκτά και μια βαθύτερη κοινωνική διάσταση.

