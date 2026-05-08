Ιερά Οδός, 21 χλμ.: Ένα ντοκιμαντέρ για τα σύγχρονα μυστικά του τελετουργικού δρόμου της αρχαιότητας

(Στη φωτογραφία κάτω, η αρχαιολόγος ΥΠΠΟ Ειρήνη Σβανά και η σκηνοθέτιδα Νικολέτα Παράσχη)

Όλες οι πληροφορίες για την ταινία εδώ

Δείτε το 2ο Trailer εδώ

Προβολές Αθήνας

14- 20 Μαΐου | Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Καθημερινά στις 19:30 (με αγγλικούς υπότιτλους)

επιπλέον Σάββατο 16/5 και Κυριακή 17/5: Δεύτερη προβολή στις 17:15

Πληροφορίες εισιτηρίων στο tainiothiki.gr

Προβολές Θεσσαλονίκης

Ολύμπιον, Αίθουσα «Παύλος Ζάννας» | 14-20 Μάϊου

Καθημερινά στις 19:00 | Με αγγλικούς Υπότιτλους

Πληροφορίες Εισιτηρίων στο more.com

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ στις αίθουσες διοργανώνονται μια σειρά δράσεων και συζητήσεων με στόχο να μυήσουν το κοινό στο πολύπλευρο παρελθόν της πιο παλιάς Ιεράς Οδού του κόσμου.

Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε έναν ψηφιακό χάρτη της Ιεράς Οδού με τα σημαντικότερα τοπόσημα του δρόμου, πληροφορίες, φωτογραφίες, και ώρες επισκεψιμότητας, ο οποίος ελπίζουμε να λειτουργήσει ως οδηγός σ' ένα δικό σας οδοιπορικό πάνω στην Ιερά Οδό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Μαΐου | Αιγάλεω, 15:00

ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην αρχαιολογική έκθεση του σταθμού Μετρό Αιγάλεω

Στην πλατεία Εσταυρωμένου βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο ορατό τμήμα της Αρχαίας Ιεράς Οδού. Σε ειδικές προθήκες εντός του σταθμού Μετρό Αιγάλεω εκτίθενται δεκάδες ευρήματα από τα ταφικά μνημεία που βρίσκονταν κατά μήκος του αρχαίου δρόμου και μας δίνουν εικόνα για τις συνήθειες των αρχαίων Αθηναίων. Σε αυτό τον κόσμο θα μας ξεναγήσει η Ειρήνη Σβανά, αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, υπεύθυνη για τις αρχαιότητες του Δήμου Αιγάλεω.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΦ.Α.Δ.Α., τον Δήμο Αιγάλεω και τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Σημείο συνάντησης: ΕΙΣΟΔΟΣ Σταθμού Μετρό Αιγάλεω, από την Οδό Παπαναστασίου.



Η δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ αλλά για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ συμμετεχόντων. Κλείστε τη θέση σας στέλνοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας στο contact@chasethecut.gr

ΠΡΟΒΟΛΗ «Ιερά Οδός, 21 χλμ» στις 17:15

στο ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

με χαιρετισμό από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Αιγάλεω, Γιάννη Κουτούλια, και προλογισμό από τη σκηνοθέτιδα Νικολέτα Παράσχη και τους συντελεστές Κωνσταντίνο Φωτεινάκη (ερευνητή και πρόεδρο του συλλόγου Φίλοι της Φύσης), και Γιάννη Ιγγλέση (αρχιτέκτονα, συλλέκτη και ερευνητή τοπικής ιστορίας Χαϊδαρίου).

Εισιτήριo: 6 ευρώ, στο ταμείο του κινηματογράφου

ΠΕΜΠΤΗ 14 Μαΐου, ώρα 19:00 | ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Αίθουσα «ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ»

Στην πρώτη προβολή της Θεσσαλονίκης, η σκηνοθέτης Νικολέτα Παράσχη και η παραγωγός της ταινίας Μαρία Καραγιαννάκη θα είναι εκεί για να προλογίσουν την ταινία και θα ακολουθήσει Q&A. ΟΙ προβολές διοργανώνονται σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Σ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Μαΐου, ώρα 17:15 | Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Στην απογευματινή προβολή του ντοκιμαντέρ, η Νικολέτα Παράσχη συζητά με τον σκηνοθέτη Φίλιππο Κουτσαφτή (Αγέλαστος Πέτρα) για τις προκλήσεις και τη μεθοδολογία ως προς την προσέγγιση τόπων με Ιστορική Μνήμη.

Πώς ο δημιουργός εμπνέεται από το παρελθόν για να επανερμηνεύσει το παρόν;

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Μαΐου | 15:00

Ξενάγηση στο Ιερό της Αφροδίτης

Η Δημιουργική Ομάδα του Ντοκιμαντέρ και ο σύλλογος Φίλων της Φύσης μας καλούν να γνωρίσουμε το Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα στον Σκαραμαγκά. Μια από τις σημαντικότερες στάσεις των Μυστών, όπου οι πιστοί αφιέρωναν δώρα στη θεά και τα τοποθετούσαν σε θήκες που είχαν διαμορφωθεί στο φυσικό βράχο, συνήθεια που βρίσκει συνεχιστές ως σήμερα.

Αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής θα μας ξεναγήσουν στον αρχαιολογικό χώρο και στο σύγχρονο πληροφοριακό κέντρο για την αρχαία Ιερά Οδό.



Σημείο Συνάντησης: Είσοδος του αρχαιολογικού χώρου, επί της οδού Αγίου Αντωνίου, οικισμός Αφαία Χαϊδαρίου.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Χαϊδαρίου και είναι δωρεάν για το κοινό.

ΠΡΟΒΟΛΗ του ντοκιμαντέρ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος | 17:15



και συζήτηση με την Καλλιόπη Παπαγγελή,

Επίτιμη Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής με θέμα το ρόλο και τη σημασία της Ιεράς Οδού μέσα στο τελετουργικό των Ελευσινίων Μυστηρίων.

Τι ήταν αυτή η περίφημη μυστικιστική εμπειρία που προσέφεραν στους μυημένους;

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 Μαΐου, ώρα 19:30 | Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Προβολή της ταινίας με καλεσμένο μας τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε μια προσέγγιση για την ιδιαίτερη σύνδεση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με την Ιερά Οδό.



Από τον μύθο της Δήμητρας στην επιστήμη, από την αγροτική γη στην αστικοποίηση – η διαδρομή συνεχίζεται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

για την Ιερά Οδό

Περιηγηθείτε και διαμορφώστε τη δική σας διαδρομή πάνω στην Ιερά Οδό. www.sacredway21km.gr

Ευχαριστούμε την ΕΦ.Α.Δ.Α. για την άδεια χρήσης κειμένων που αφορούν τα αρχαιολογικά μνημεία όπως και την 360 virtual tour σε αυτά.

Ευχαριστούμε επίσης τους συλλέκτες & ερευνητές Γιάννη Ιγγλέση και Κωνσταντίνο Φωτεινάκη, για την άδεια χρήσης φωτογραφιών από το αρχείο τους.

Οι προβολές της ταινίας στις αίθουσες ενισχύονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΚΚΟΜΕΔ)