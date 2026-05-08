Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόστιμο μαμούθ σε Βαλβέρδε και Τσουαμένι - 500.000 ευρώ στον καθένα

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε ένα πρωτοφανές μέτρο προκειμένου να διαχειριστεί τη σύγκρουση ανάμεσα στον Φεντερίκο Βαλβέρδε και τον Ορελιέν Τσουαμένι, καθώς επέβαλε πρόστιμο 500.000 ευρώ στον καθένα.

Πρόκειται για μια απόφαση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Οι δύο ποδοσφαιριστές παρουσιάστηκαν ενώπιον της διοίκησης, αναγνώρισαν το λάθος τους, δήλωσαν μετανιωμένοι και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον, από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τον κόσμο της ομάδας.

Παρά το ιδιαίτερα βαρύ χρηματικό πρόστιμο, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αγωνιστικές κυρώσεις. Ούτε ο Βαλβέρδε, ο οποίος θα μείνει εκτός για διάστημα 10 έως 14 ημερών εξαιτίας του επεισοδίου, ούτε ο Τσουαμένι θα αποκλειστούν από τις δραστηριότητες της ομάδας ή θα χάσουν κάποιο παιχνίδι.

Έτσι, αμφότεροι παραμένουν στη διάθεση του Αρμπελόα ενόψει του Clásico αλλά και για τη συνέχεια της σεζόν. Με αυτή την επιλογή, η Ρεάλ Μαδρίτης επιδιώκει να κλείσει το θέμα εντός των τειχών, επιβάλλοντας μια παραδειγματική οικονομική τιμωρία χωρίς να επηρεαστεί αγωνιστικά η ομάδα σε ένα κρίσιμο σημείο της χρονιάς.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ως εξής:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αουρελιέν Τσουαμένι, και οι δύο εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, οι παίκτες εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για ό,τι συνέβη και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Έχουν επίσης ζητήσει συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς, και αμφότεροι έχουν τεθεί στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για να δεχτούν οποιαδήποτε τιμωρία κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει οικονομικό πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες.»

