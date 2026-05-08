Συγκλονιστική πτήση: Το δυνατό χειροκρότημα στον δίχρονο Κρουζ που νίκησε τον καρκίνο

Άγνωστοι επιβάτες χειροκρότησαν τον μικρό «μαχητή» που βγήκε νικητής στη μάχη με τον καρκίνο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο δίχρονος Κρουζ Ανγκουιάνο νίκησε τον καρκίνο μετά από διάγνωση νευροβλαστώματος σταδίου 4 και πολυήμερη θεραπεία σε δύο ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ.
  • Οι επιβάτες πτήσης από το Ντάλας προς το Σαν Ντιέγκο τον χειροκρότησαν δυνατά και του έγραψαν μηνύματα υποστήριξης σε χαρτοπετσέτες, μετά από ανακοίνωση της αεροσυνοδού.
  • Η αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines μετέφερε δωρεάν την οικογένεια μέσω συνεργασίας με το Children’s Flight of Hope, που υποστηρίζει παιδιά με ανάγκες εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης.
  • Οι γονείς του Κρουζ διατήρησαν τις χαρτοπετσέτες με τα μηνύματα ως ενθύμιο της ανθρώπινης χειρονομίας που δέχτηκε ο γιος τους.
Ο μόλις δύο ετών Cruz Anguiano πάλεψε με τον καρκίνο, όταν οι γιατροί διέγνωσαν πως πάσχει από νευροβλάστωμα σταδίου 4 τον Ιούλιο του 2025, αν και αρχικά τα συμπτώματά του αποδόθηκαν από γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση μέχρι δυσκοιλιότητα και ωτίτιδα.

Οι γονείς του ήθελαν απαντήσεις. «Όλος ο κόσμος μου αναποδογύρισε», είπε η μητέρα του Ελίσα Ανγκουιάνο, η οποία έχει επίσης μια 5χρονη κόρη.

Η περιπέτειά τους μόλις ξεκινούσε. Ο μικρός ξεκίνησε κύκλους χημειοθεραπειών στο Σαν Ντιέγκο, πριν μεταβεί με τους γονείς του τον Νοέμβριο στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης για χειρουργική επέμβαση και περαιτέρω θεραπεία.

Οι τρεις εβδομάδες έγιναν μήνες, λόγω επιπλοκών. Περίπου ένα μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση, στις 9 Ιανουαρίου, οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ότι ο μόλις δύο ετών Κρουζ ήταν καθαρός από τον καρκίνο.

«Είναι ένα θαύμα», είπε η μητέρα. «Θυμάμαι ότι ξέσπασα σε κλάματα όταν ο γιατρός μας το είπε… νιώσαμε σαν να κερδίσαμε το λαχείο.»

Αυτό όμως που ακολούθησε επιστρέφοντας στο σπίτι, υγιής και έχοντας αφήσει πίσω τη δυσάρεστη περιπέτεια υγείας, ήταν συγκλονιστικό. Άγνωστοι επιβάτες πτήσης, «συνωμότησαν» και επιφύλαξαν μία έκπληξη στον μικρό νικητή της ζωής. Το δυνατό χειροκρότημά τους, αλλά και τρυφερά μηνύματα σε χαρτοπετσέτες.

Την ιστορία του μικρού Κρουζ δημοσίευσε η Washington Post, με το βίντεο από τη συγκλονιστική στιγμή που οι επιβάτες χειροκροτούν τον μικρό, που δείχνει αιφνιδιασμένος, αλλά χαμογελάει με την παιδική αθωότητά του από την απροσδόκητη αυτή χειρονομία.

Η αεροσυνοδός της πτήσης Southwest Airlines από Ντάλας προς το Σαν Ντιέγκο, έκανε μια ασυνήθιστη ανακοίνωση στους περίπου 160 επιβάτες.

«Σήμερα έχουμε έναν πολύ ξεχωριστό επιβάτη στο αεροσκάφος… έχουμε έναν μικρό ήρωα που ονομάζεται Κρουζ και είναι 2 ετών», είπε η Κάρολιν Γκάλαχερ. «Παλεύει εδώ και καιρό με μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου και τώρα είναι επίσημα ελεύθερος από τον καρκίνο».

Η καμπίνα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Η αεροσυνοδός ζήτησε από τους επιβάτες να γράψουν σε μία χαρτοπετσέτα ένα μήνυμα στον Κρουζ. Σχεδόν όλοι συμμετείχαν.

Μερικοί επιβάτες ζωγράφισαν εικόνες ή έγραψαν ποιήματα, άλλοι έστειλαν μηνύματα υποστήριξης. Μερικοί έγραψαν για τις δικές τους εμπειρίες με τον καρκίνο.

Η αεροσυνοδός, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία, είχε νωρίτερα μιλήσει με τους γονείς του μικρού, για να βεβαιωθεί ότι δεν είχαν αντίρρηση να μοιραστούν την ιστορία του με τους επιβάτες της καμπίνας.

Η Southwest Airlines μετέφερε την οικογένεια στο σπίτι τους χωρίς κόστος μέσω μιας συνεργασίας με το Children’s Flight of Hope, το οποίο υποστηρίζει παιδιά και φροντιστές που ταξιδεύουν για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Η μητέρα σκοπεύει να φυλάξει τις χαρτοπετσέτες για τον γιο της και την κίνηση ανθρωπιάς αγνώστων. «Δεν θα τις πετάξω ποτέ», είπε.

