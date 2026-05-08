Συνάντηση Μητσοτάκη – Βαρθολομαίου: «Η Ελληνική Πολιτεία στέκεται δίπλα στο Πατριαρχείο»

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε μετέφερε ευχές για ταχεία ανάρρωση στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό να τον ευχαριστεί.

«Παρακολουθήσαμε την περιπέτεια της υγείας της, ανάψαμε κεράκι στο Πατριαρχείο για την υγεία της, διότι είναι προσφιλής και ευγενής πάντοτε απέναντί μας», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Η Ελληνική Πολιτεία στέκεται δίπλα στο Πατριαρχείο»

Αναλυτικά ο διάλογος

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πόσο χαίρομαι, Παναγιώτατε, που σας υποδέχομαι και πάλι. Σας έλεγα στα σκαλιά ότι η ημέρα ξεκίνησε συννεφιασμένη αλλά άμα τη αφίξει σας βγήκε ένας λαμπρός ήλιος -συμβολικό, νομίζω, της αισιοδοξίας την οποία πάντα κομίζετε αυτούς τους ταραγμένους και δύσκολους καιρούς.

Ζητώ συγνώμη που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην ομιλία σας, ήμουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία, αλλά ήθελα και πάλι να σας μεταφέρω πόσο χαρά και δύναμη μας δίνουν πάντα οι επισκέψεις σας.

Συμπληρώνετε 35 χρόνια, με το καλό, στον Πατριαρχικό Θρόνο τον ερχόμενο Οκτώβριο. Εις πολλά έτη ακόμα, σας εύχομαι.

Και βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας, το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνετε και δείχνουμε κι εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, σε μία περίοδο μεγάλης αναταραχής.

Αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζετε σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μία σημαντική απόφαση, που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο. Και θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελληνική Πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά, για να σας στηρίξουμε, με κάθε τρόπο, να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Αναγνωρίζουμε και ευγνωμονούμε γι’ αυτό, κ. Πρωθυπουργέ.

Εγώ σας φέρνω την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας, τον χαιρετισμό της μικράς ομογένειας της Κωνσταντινούπολης.

Είναι μια εβδομάδα πλήρης ευτυχών γεγονότων που διανύουμε στην Αθήνα, αύριο το πρωί επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως.

Σας φέρνω επίσης τις ευχές του Πατριαρχείου μας και ημών προσωπικώς για την πλήρη αποθεραπεία της κας Μαρέβας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ. Σας στέλνει και αυτή την αγάπη της. Θα ήθελε πολύ να είναι εδώ.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Παρακολουθήσαμε την περιπέτεια της υγείας της, ανάψαμε κεράκι στο Πατριαρχείο για την υγεία της, διότι είναι προσφιλής και ευγενής πάντοτε απέναντί μας.

Μιλήσατε για τους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. Μόλις προ ολίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την πραγματική κατάσταση των ολίγων Χριστιανών.

Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι Χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στον Λίβανο, όπου εκτείνεται η δικαιοδοσία του Μακαριωτάτου.

Ως προς την ενδοορθόδοξο συνεργασία, ήτο πλήρης καλών διαθέσεων να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδελφές Εκκλησίες.

Τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ίμβρο μαζί με τους Μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ μας και να συζητήσουμε τα κοινά μας προβλήματα.