Ηλεκτρικά πατίνια: Ρύθμιση για απαγόρευση στους ανηλίκους θα προωθήσει η κυβέρνηση

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, με την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους να βάλει ένα «φρένο» στην ανεξέλεκτη και -συχνά- επικίνδυνη χρήση τους στους δρόμους των αστικών κέντρων.

Με τη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλής η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε μεγάλες οδικές αρτηρίες, να έχει ανοίξει, ειδικοί εκφράζουν έντονο προβληματισμό. Τόσο οι απόψεις των ειδικών, όσο και τα γεγονότα καθεαυτά, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα ορισμένα εξ αυτών σοβαρά, οδηγούν την κυβέρνηση στη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία των πολιτών.

Η βασική αλλαγή που φαίνεται πως θα εφαρμόσει σύντομα το Μαξίμου είναι η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στους δημόσιους δρόμους, καθώς αρκετές φορές τα θύματα τέτοιων ατυχημάτων ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Στη ρύθμιση θα συμπεριληφθεί και η υποχρέωση ασφάλισης από τους ενήλικους οδηγούς των πατινιών, ενώ θα υπάρξουν και προβλέψεις για διοικητικά πρόστιμα και για τους παραβάτες, αλλά και για τις εταιρείες που διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Για την επιτακτική ανάγκη προώθησης νομοθετικών αλλαγών στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, μίλησε σήμερα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η απαγόρευση για τους ανηλίκους αποτελεί προτεραιότητα στις νέες ρυθμίσεις που θα έρθουν.

Το νέο πλαίσιο, μάλιστα, δεν αποκλείεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον μήνα και να ακολουθήσουν πολύ σύντομα και οι διαδικασίες ψήφισης.

Διαβάστε επίσης