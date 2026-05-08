Αυτή η καθημερινή φυτική πρωτεΐνη αλλάζει αθόρυβα τον κίνδυνο υπέρτασης

Η αυξημένη διαιτητική πρόσληψη σόγιας και οσπρίων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας, που δημοσιεύθηκε στο «BMJ Nutrition Prevention & Health».

Τα όσπρια και τα τρόφιμα σόγιας έχουν ήδη συνδεθεί με συνολικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για να διερευνήσουν περαιτέρω τη σύνδεσή τους με την αρτηριακή πίεση, οι ερευνητές ανέτρεξαν σε βάσεις δεδομένων για σχετικές μελέτες που είχαν δημοσιευθεί έως τον Ιούνιο του 2025 και εντόπισαν δέκα δημοσιεύσεις, οι οποίες περιλάμβαναν δεδομένα από δώδεκα προοπτικές μελέτες παρατήρησης.

Πέντε από τις μελέτες προέρχονταν από τις ΗΠΑ, πέντε από την Ασία και δύο από την Ευρώπη (Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο). Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 1.152 έως 88.475 άτομα.

Η συγκεντρωτική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η αυξημένη καθημερινή κατανάλωση οσπρίων και τροφίμων σόγιας συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης.\

  • Σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λίγα όσπρια, τα άτομα με υψηλή κατανάλωση είχαν 16% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν υπέρταση.
  • Αντίστοιχα, όσοι κατανάλωναν περισσότερα τρόφιμα σόγιας είχαν 19% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης σε σχέση με όσους κατανάλωναν μικρές ποσότητες.
  • Κατά την αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ ποσότητας κατανάλωσης και μείωσης του κινδύνου, οι ερευνητές διαπίστωσαν γραμμική μείωση του κινδύνου κατά 30% για τα όσπρια έως περίπου τα 170 γραμμάρια ημερησίως.
  • Για τα τρόφιμα σόγιας, το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης του κινδύνου (28-29%) παρατηρήθηκε στα 60 έως 80 γραμμάρια ημερησίως, χωρίς περαιτέρω όφελος σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα όσπρια και η σόγια είναι πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο και φυτικές ίνες, συστατικά που είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η ζύμωση των διαλυτών φυτικών ινών από τα όσπρια και τη σόγια παράγει λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία επηρεάζουν τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Επιπλέον, οι ισοφλαβόνες της σόγιας φαίνεται επίσης να συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ωστόσο αρκετούς περιορισμούς στην μελέτη, μεταξύ των οποίων και τις διαφορές μεταξύ των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη συγκεντρωτική ανάλυση, σχετικά με τους τύπους οσπρίων, τα επίπεδα κατανάλωσης, τις μεθόδους παρασκευής, τα διατροφικά πρότυπα και τον ορισμό της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Όπως προσθέτουν, αν και απαιτούνται περαιτέρω μεγάλες μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις διατροφικές συστάσεις προς το κοινό να δίνει προτεραιότητα στα όσπρια και στα τρόφιμα σόγιας και αναδεικνύουν τα καρδιοπροστατευτικά οφέλη των φυτικών τροφών.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

