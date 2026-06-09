Δύο ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για πρώτη φορά θα πάρουν μέρος 48 ομάδες στην κορυφαία διοργάνωση και θα δώσουν συνολικά 104 αγώνες σε 3 χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο.

Κάθε μέρα για όλους τους αγώνες σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Mε το νέο Μούντο Game* από την Τετάρτη 10 Ιουνίου προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.

Μούντο Promos σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «Βet Builder Boost»*, «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»*, «Βet Lock»* και «Επιστροφή Στοιχήματος» για όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου.

Η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου γίνεται την Πέμπτη, στις 22:00, με τον αγώνα του 1ου ομίλου, Μεξικό-Νότια Αφρική. Περισσότερες από 700 αγορές προσφέρονται στα καταστήματα Allwyn και 6 ενισχυμένες αποδόσεις:

Ρ. Χιμένεθ να σκοράρει

Μεξικό να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

G/G & Over 2,5

N. Aφρική να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα

Οver 1,5 γκολ Μεξικό στο 1 ο Ημίχρονο

Ημίχρονο 1ο Ημίχρονο Συνολικά Γκολ: 2-3

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (05:00) γίνεται ο δεύτερος αγώνας του 1ου ομίλου, Nότια Kορέα-Τσεχία, για τον οποίο το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει τις ακόλουθες ενισχυμένες αποδόσεις: