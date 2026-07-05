Μυτιλήνη: Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο - Δείτε το βίντεο

Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fortuna», το οποίο έπλεε 20 ν.μ. βόρεια βορειοδυτικά της Μυτιλήνης.

Το ελικόπτερο μετέφερε τον ασθενή στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

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