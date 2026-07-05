Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου: «Με κακοποιούσαν και οι δύο γονείς μου»

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου: «Με κακοποιούσαν και οι δύο γονείς μου»
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  • Η Μαρία Κίτσου μεγάλωσε υπό κακοποιητικές συνθήκες από τους γονείς της, αλλά δεν θα τους φερόταν με τον ίδιο τρόπο.
  • Η πρώτη επαγγελματική της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε την ημέρα της κηδείας του πατέρα της, γεγονός που την στιγμάτισε βαθιά.
  • Η ηθοποιός αναγνώρισε ότι η ψυχική της ισορροπία προήλθε από την αυτογνωσία και όχι από εξωτερικές σχέσεις.
  • Υποστηρίζει ότι πριν αποκτήσει παιδί, πρέπει να έχει θεραπεύσει τις προσωπικές της πληγές και να είναι ψυχικά έτοιμη.
  • Παρά τις απαιτήσεις της θεατρικής της καριέρας, εκφράζει θαυμασμό για όσους συνδυάζουν επιτυχώς επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.
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Με ειλικρίνεια περιέγραψε η Μαρία Κίτσου τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε, τονίζοντας πως, παρά όσα βίωσε, δεν θα μπορούσε ποτέ να φερθεί στους γονείς της με τον ίδιο τρόπο.

«Μεγάλωσα πολύ δύσκολα, κακοποιητικά και από τους δύο γονείς και εγώ και ο αδερφός μου. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει, η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν».

Όπως εξήγησε, όλα όσα έζησε την οδήγησαν στο να γίνει ο ακριβώς αντίθετος άνθρωπος από αυτόν που γνώρισε μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

«Έγινα το ακριβώς αντίθετο από τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν».

Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν και η αναφορά της στον θάνατο του πατέρα της, αποκαλύπτοντας ότι ανέβηκε για πρώτη φορά επαγγελματικά στη σκηνή την ίδια ημέρα που έγινε η κηδεία του.

«Εκείνη τη μέρα κήδεψα τον πατέρα μου. Όταν έκλειναν τα φώτα και έφευγα από τη σκηνή, κατέρρεα και με μάζευαν τα παιδιά».

Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε ακόμη πως ο πατέρας της είχε προλάβει να τη δει μόνο στις σπουδαστικές παραστάσεις της στο Εθνικό Θέατρο, μια ανάμνηση που, όπως είπε, παραμένει χαραγμένη μέσα της.

«Με αναγέννησε ο εαυτός μου»

Η ηθοποιός μίλησε και για τη σημασία της ψυχικής ισορροπίας, εξηγώντας πως για πολλά χρόνια αναζητούσε την ευτυχία μέσα από τους έρωτες, μέχρι που κατάφερε να τη βρει μέσα από τον ίδιο της τον εαυτό.

«Με αναγέννησε ο εαυτός μου. Παλιά πίστευα ότι ο έρωτας θα με βγάλει από την κατάθλιψη. Τελικά κατάλαβα ότι αν δεν είσαι καλά με σένα, δεν μπορείς να είσαι καλά με κανέναν».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι στερήθηκε την αγάπη, την ασφάλεια και τη στήριξη που προσφέρει μια οικογένεια, κάτι που, όπως είπε, προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αναπληρώσει φροντίζοντας τον εαυτό της.

Στο ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, εξηγώντας πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητά της είναι να φροντίσει πρώτα τον εαυτό της. Όπως είπε, θεωρεί πως πριν αναλάβει μια τόσο μεγάλη ευθύνη, χρειάζεται η ίδια να έχει θεραπεύσει τις δικές της πληγές και να νιώθει έτοιμη ψυχικά.

Σημείωσε ότι οι απαιτήσεις της δουλειάς της στο θέατρο, με τις συνεχείς πρόβες και τις παραστάσεις, αφήνουν ελάχιστο προσωπικό χρόνο. Ωστόσο, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τους συναδέλφους της που καταφέρνουν να συνδυάζουν την καριέρα τους με την οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών τους.

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