Γεωργιάδης για Ρόκκο: Απαράδεκτη εικόνα να οδηγεί κάποιος μηχανή χωρίς κράνος

Snapshot Ο Στέλιος Ρόκκος εμφανίζεται σε νέο βίντεο κλιπ να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φορά κράνος, μαζί με τη σύζυγό του.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα και τόνισε τον αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.

Ο Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για τη νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τις προσπάθειες μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο υπουργός κάλεσε σε υπεύθυνη προβολή προτύπων και σε εκστρατεία για την υποχρεωτική χρήση κράνους. Snapshot powered by AI

Βίντεο κλιπ για το νέο τραγούδι του, με τίτλο «Πιο Πολύ», κυκλοφόρησε ο Στέλιος Ρόκκος, με ορισμένα από τα πλάνα να προκαλούν αντιδράσεις. Στο σχετικό βίντεο, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος, έχοντας ως συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.

Το πλάνο δεν άφησε ασχολίαστο ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος στάθηκε στο γεγονός πως ο τραγουδιστής και η σύντροφός του δεν φορούσαν κράνος στη μηχανή και χαρακτήρισε την εικόνα «απαράδεκτη».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για τη νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προσπάθεια για την οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα.

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα «Χ».

Ο υπουργός Υγείας κατέληξε υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προβάλλονται υπεύθυνα πρότυπα, επισημαίνοντας: «Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο».

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

Δείτε το βίντεο κλιπ

https://www.instagram.com/reel/DaZt6pfqFz5/

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