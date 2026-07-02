Βουλή: Πυρά Άδωνι σε Ζωή και επεισόδιο με Μάντζο - «Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους διεξήχθη η συνεδρίαση της Ολομέλειας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, με αφορμή την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα

Βουλή: Πυρά Άδωνι σε Ζωή και επεισόδιο με Μάντζο - «Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση»
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Η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας εξελίχθηκε σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η πρόσφατη επίθεση με γκαζάκια εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κυριάρχησαν στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν για τους δράστες της επίθεσης, αφήνοντας αιχμές ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί διαφορετικό ενδεχόμενο σχετικά με την ταυτότητά τους.

«Είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν; Πώς ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις μέσα στις οποίες βρίσκονται στελέχη σας; Ντροπή και αιδώς», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αφήνοντας αιχμές για προβοκάτσια.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι διατυπώνει αβάσιμους υπαινιγμούς και εργαλειοποιεί μια τραγική υπόθεση για πολιτικούς λόγους. Επικαλέστηκε, μάλιστα, δημόσιες δηλώσεις της, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τόσο τα θύματα όσο και τις οικογένειές τους.

«Βγήκατε το πρωί στο Mega και είπατε επί λέξει, είναι ύποπτη η δήλωση του Μητσοτάκη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατών. Ντροπή σας, ντροπή σας!», απάντησε σε υψηλούς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας πως προσβάλλει τα θύματα της επίθεσης.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων έχει προκαλέσει την αντίδραση της κοινής γνώμης.

«Βγήκε Ασλανίδης, ένα από τα σύμβολα των Τεμπών και σας κατήγγειλε και είπε για τον ρόλο σας στα Τέμπη που έχουμε αηδιάσει να σας βλέπουμε, ο Ασλανίδης, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό, είπε την αλήθεια. Καμία ενσυναίσθηση. Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιο νεκρού βλέπετε μπροστά σας και ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας πήρε είδηση και στις δημοσκοπήσεις πάτε όλο και χειρότερα, έχει αηδιάσει ο λαός με την συμπεριφορά σας. Να ζητήσετε συγγνώμη από την ΝΔ, για αυτά τα αίσχη που έχετε πει», είπε ο υπουργός.

Διαφωνία για τον λόγο και αιχμές περί σεξισμού

Λίγο νωρίτερα, η ατμόσφαιρα είχε ήδη ηλεκτριστεί εξαιτίας διαδικαστικής διαφωνίας για τη σειρά των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Πάρι Κουκουλόπουλο, ζητώντας να γίνει σεβαστό το δικαίωμά της να λάβει τον λόγο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι της είχε ήδη δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί και απέδωσε στην ίδια την ευθύνη για την εξέλιξη της διαδικασίας.

«Έχετε υποχρέωση να με σέβεστε!», φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον αντιπρόεδρο της Βουλής με τον κ. Κουκουλόπουλο να ανταπαντά:«Κι εσείς έχετε υποχρέωση να σέβεστε τον εαυτό σας και την αλήθεια. Εγώ σας έδωσα το λόγο. Εσείς αφαιρέσατε τον λόγο από τον εαυτό σας».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι αντιμετωπίζεται διαφορετικά επειδή είναι γυναίκα και αρχηγός κόμματος, αφήνοντας αιχμές ότι στη Βουλή επικρατούν συμπεριφορές που ευνοούν τους άνδρες πολιτικούς.

«Eίμαι η αρχηγός που ενοχλεί. Τολμάω να είμαι αρχηγός ενώ είμαι γυναίκα. Δεν υπάρχει ένα παράδειγμα άνδρα κοινοβουλευτικού αρχηγού που να τον έχετε μεταχειριστεί με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι για εσάς κ. Μάντζο. Δεν είναι το boys club εδώ», σχολίασε η κα Κωνσταντοπούλου.

Η απάντηση του Δημήτρη Μάντζου

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος απέρριψε κάθε υπαινιγμό περί σεξιστικής συμπεριφοράς.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή υπήρξαν γυναίκες αρχηγοί κομμάτων που άνοιξαν τον δρόμο για μεγαλύτερη ισότητα, κάνοντας ειδική αναφορά στη Φώφη Γεννηματά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται προσωπικές αιτιάσεις που, όπως είπε, αμφισβητούν τη στάση του απέναντι στις γυναίκες.

«Αφήσατε υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Υπήρξαν πριν από εσάς και άλλες γυναίκες αρχηγοί που έσπασαν τη γυάλινη οροφή των διακρίσεων, μία από αυτές τυγχάνει να είναι η Φώφη Γεννηματά, σε αυτήν οφείλουμε πολλοί από εμάς το πολιτικό μας "είναι". Στο δικό μου το πρόσωπο δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε κριτική για δήθεν σεξιστική συμπεριφορά!», απάντησε οργισμένα ο Δημήτρης Μάντζος.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με νέα ανταλλαγή αιχμών ανάμεσα στην κ. Κωνσταντοπούλου, τον κ. Μάντζο και τον Πάρι Κουκουλόπουλο, με τη συζήτηση να διακόπτεται επανειλημμένα από παρεμβάσεις και έντονες λεκτικές αντιδράσεις.

«Είστε ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε εμένα. Είστε ο τελευταίος που μπορεί να με επιτιμά επειδή εγώ δεν κερδίζω τον σεβασμό, ενώ κάποιες άλλες γυναίκες πρόεδροι τον κέρδισαν. Είστε ενδοτικός, ψηφίζετε υπέρ στις άρσεις ασυλίας μου», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στρεφόμενη προς τον Πάρι Κουκουλόπουλο πρόσθεσε: «Το πολλά βαρύ ύφος, αλλού κύριε Κουκουλόπουλε. Στον αρχηγό σας να μιλάτε έτσι». «Τα χάσατε όλα και τώρα ψάχνετε τόπο να σταθείτε κα πρόεδρε», σχολίασε σκωπτικά ο προεδρεύοντας.

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