Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε 26 δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο της οικίας του

Snapshot Συνελήφθη άνδρας στη Θεσσαλονίκη για καλλιέργεια 26 δενδρυλλίων κάνναβης σε σπίτι και εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο.

Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3,71 κιλά φυτικών αποσπασμάτων και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο καλλιεργούνταν έντεκα δενδρύλλια ύψους έως 50 εκατοστών, ενώ στο ποιμνιοστάσιο δεκαπέντε δενδρύλλια ύψους έως δύο μέτρων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με σχηματισθείσα δικογραφία. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε ημεδαπό άνδρα ο οποίος καλλιεργούσε 26 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρα, μέσα σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 590 γραμμαρίων, μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους 3 κιλών και 710 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, σε ένα δωμάτιο διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έντεκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πως καλλιεργούσε άλλα δεκαπέντε δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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