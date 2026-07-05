Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας

Δημήτρης Δρίζος

Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες
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  • Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν νωρίτερα, με τις πληρωμές να ξεκινούν από τις 25 Ιουλίου.
  • Οι κύριες συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς στις 25 Ιουλίου.
  • Οι κύριες συντάξεις ΙΚΑ, Δημοσίου, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ
  • ΜΜΕ θα καταβληθούν στις 29 Ιουλίου.
  • Οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα και μη μισθωτών θα πληρωθούν στις 25 Ιουλίου, ενώ αυτές του Δημοσίου στις 29 Ιουλίου.
  • Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας πληρωμής.
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Σε αναμονή οι συνταξιούχοι για την επόμενη πληρωμή των συντάξεών τους, αυτή του Αυγούστου, η οποία αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Οι πληρωμές των συντάξεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των αρμόδιων φορέων, ώστε οι δικαιούχοι να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ημερομηνίες καταβολής.

Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Αυγούστου

Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν νωρίτερα, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμών:

Κύριες συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ
Κατάθεση: Παρασκευή 25 Ιουλίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Κατάθεση: Τρίτη 29 Ιουλίου

Επικουρικές συντάξεις

Ιδιωτικού τομέα & μη μισθωτών
Κατάθεση: Παρασκευή 25 Ιουλίου

Δημοσίου
Κατάθεση: Τρίτη 29 Ιουλίου

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