Γίνε Chef και Pastry Chef: Ο δρόμος για τις κορυφαίες κουζίνες δεν περνάει από εξετάσεις

Οι πιο δημιουργικοί επαγγελματικοί δρόμοι δεν καθορίζονται από έναν βαθμό που έγραψαν σε κάποιες εξετάσεις αλλά από το ταλέντο, την επιμονή, την εξειδικευμένη εκπαίδευση και το πάθος για εξέλιξη.

Αυτό ίσως ισχύει περισσότερο στον χώρο της γαστρονομίας, έναν από τους πιο δυναμικούς και περιζήτητους κλάδους σήμερα -όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Για όσους και όσες ονειρεύονται να δημιουργούν εμπειρίες μέσα από τη γεύση, οι σπουδές Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρα (Chef) και Τεχνικού Ζαχαροπλαστικής – Αρτοποιίας (Pastry Chef) της LE MONDE προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη.

Δύο διαδρομές, ένας κόσμος γεμάτος δημιουργία

Η επαγγελματική κουζίνα είναι ένα απαιτητικό περιβάλλον όπου η δημιουργικότητα συναντά την τεχνική, η ομαδικότητα συνδυάζεται με την πειθαρχία και κάθε πιάτο αφηγείται μια ιστορία. Ο chef είναι ο άνθρωπος που μετατρέπει απλές πρώτες ύλες σε γαστρονομικές εμπειρίες και, για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται γνώσεις, τεχνική, οργάνωση και ηγετικές ικανότητες. Η σύγχρονη αγορά προσφέρει πολλές επαγγελματικές διεξόδους, από ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες catering μέχρι κρουαζιερόπλοια, ιδρύματα και βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Η ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) της LE MONDE έχει σχεδιαστεί ώστε να καλλιεργεί ακριβώς αυτές τις δεξιότητες καθώς οι νέοι chefs διδάσκονται σε βάθος την ελληνική μαγειρική παράδοση και τη διεθνή κουζίνα. Κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησής τους, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες εκπαιδεύονται στις τεχνικές και μεθόδους της επαγγελματικής μαγειρικής, την παρασκευή γευστικών και υγιεινών πιάτων με πρωτοποριακό food styling, τη σύνθεση menus, τον συντονισμό του προσωπικού κουζίνας, την οργάνωση προμηθειών και εξοπλισμού, καθώς και την τροφογνωσία, την υγιεινή και τον ποιοτικό έλεγχο στην επαγγελματική κουζίνα ώστε να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του επαγγέλματος.

Παράλληλα, η σύγχρονη ζαχαροπλαστική και η αρτοποιία εξελίσσονται διαρκώς, ενώ η άνοδος του fine pastry έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για επαγγελματίες με υψηλή κατάρτιση. Τα επιδόρπια είναι πολλές φορές εκείνα που αφήνουν την τελευταία και πιο έντονη εντύπωση σε ένα γεύμα, γι' αυτό και ο ρόλος του Pastry Chef γίνεται ολοένα σημαντικότερος.

Στο διετές πρόγραμμα Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής – Αρτοποιίας (Pastry Chef) της LE MONDE, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες εκπαιδεύονται στην παρασκευή γλυκών, βουτημάτων, αρτοσκευασμάτων και διάφορων εδεσμάτων, μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις αρχές της διαιτητικής, της θερμιδομετρίας και της υγιεινής διατροφής και να οργανώνουν την ομάδα παραγωγής και να κοστολογούν προϊόντα. Επίσης, έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με εργαστηριακές δοκιμές, όπως και να εξοικειωθούν με τον έλεγχο προμηθειών, τον ποιοτικό έλεγχο και τον σχεδιασμό συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων.

Το «μυστικό» της επιτυχίας βρίσκεται στην εκπαίδευση

Στη γαστρονομία, το ταλέντο είναι μόνο η αρχή. Η πραγματική εξέλιξη έρχεται μέσα από τη σωστή εκπαίδευση και τη συνεχή εξάσκηση. Τα προγράμματα Chef και Pastry Chef της LE MONDE δίνουν έμφαση στην εμπειρία μέσα στην επαγγελματική κουζίνα. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες περνούν σημαντικό χρόνο στα σύγχρονα εργαστήρια της σχολής, δουλεύοντας με πραγματικές συνθήκες, ώστε να αποκτήσουν ταχύτητα, ακρίβεια, αυτοπεποίθηση και επαγγελματική νοοτροπία. Παράλληλα, διδάσκονται από καταξιωμένους chefs και pastry chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό που μεταφέρουν στην τάξη την εμπειρία τους από κορυφαία εστιατόρια, ξενοδοχεία και ζαχαροπλαστεία. Σεμινάρια, εκπαιδευτικές δράσεις και mentoring από ανθρώπους της αγοράς συμπληρώνουν μια εκπαιδευτική εμπειρία που συνδέεται άμεσα με τις πραγματικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή ενός ανθρώπου, όχι όμως ο μοναδικός δρόμος προς την επιτυχία, όπως την ορίζει ο καθένας και η καθεμία μας. Για τους ανθρώπους που βλέπουν τη μαγειρική ή τη ζαχαροπλαστική ως μέσο έκφρασης και επαγγελματικής εξέλιξης, η LE MONDE αποτελεί ένα σύγχρονο hub γαστρονομικής δημιουργίας, όπου η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη και η εκπαίδευση με την επαγγελματική προοπτική.

Αν είσαι απόφοιτος/η λυκείου και σκέφτεσαι ότι η θέση σου βρίσκεται σε μια επαγγελματική κουζίνα ή ένα σύγχρονο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής/αρτοποιίας, τότε δεν μένει παρά να δηλώσεις συμμετοχή στο Bootcamp της LE MONDE στις 9 Ιουλίου, για μια ημέρα δωρεάν μαθημάτων, χωρίς καμία δέσμευση, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ομίλου, ώστε να ανακαλύψεις τον πραγματικό κόσμο των chefs και των pastry chefs.