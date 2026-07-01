Ejekt Festival 2026: Δύο ημέρες γεμάτες μουσική και μοναδικές εμπειρίες με την ενέργεια της ΔΕΗ

Newsbomb

Ejekt Festival 2026: Δύο ημέρες γεμάτες μουσική και μοναδικές εμπειρίες με την ενέργεια της ΔΕΗ
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Για τρίτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ - Μεγάλος Χορηγός του Ejekt Festival 2026 - στηρίζει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Florence & The Machine και τους The Cure.

Στις 14 και 15 Ιουλίου, χιλιάδες φίλοι της μουσικής αναμένεται να ζήσουν ακόμα ένα Energy Out Loud διήμερο από την ΔΕΗ, γεμάτο δυνατές εμφανίσεις, μοναδικές εμπειρίες και αγαπημένους καλλιτέχνες από το διεθνές μουσικό στερέωμα.

Το Ejekt Festival 2026 powered by ΔΕΗ έρχεται στο ΟΑΚΑ (P5), επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ της χώρας που υπόσχεται δύο βραδιές γεμάτες μουσική, ένταση και αξέχαστες στιγμές.

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, στις 14 Ιουλίου, στη σκηνή ανεβαίνουν οι Florence & The Machine. Το βρετανικό συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από τρία χρόνια, με τη Florence Welch να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας με τραγούδια από το νέο άλμπουμ «Everybody Scream».

Στις 15 Ιουλίου, το κοινό θα υποδεχθεί τους The Cure, ένα από τα πλέον εμβληματικά συγκροτήματα της παγκόσμιας ροκ σκηνής. Η επιστροφή τους στη χώρα μας μετά από επτά χρόνια αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλιακές εμφανίσεις του καλοκαιριού, με τον Robert Smith και την μπάντα του να παρουσιάζουν τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε πολλές γενιές.

Το πρόγραμμα του Ejekt Festival 2026 powered by ΔΕΗ συμπληρώνουν σημαντικά μουσικά ονόματα, όπως οι Suede, Nothing but Thieves, Matt Berninger (The National), Holly Humberstone και Elena Leoni.

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Η ΔΕΗ, με μήνυμα «η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει» δίνει δυναμικό παρών στο Ejekt 2026 powered by ΔΕΗ, αλλά και μέσα από δράσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την απόλυτη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μέσα από το νέο site energyoutloud.gr, η ΔΕΗ δίνει την ευκαιρία σε 50 τυχερούς να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό έως τις 7 Ιουλίου και να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να απολαύσουν από κοντά τους Florence and The Machine και τους The Cure.

Στο περίπτερο ΔΕΗ στο Ejeket 2026 powered by ΔΕΗ, η μουσική συναντά τη συνδεσιμότητα και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το ΔΕΗ Fiber, το άφθονο, απλό και προσιτό Internet υψηλών ταχυτήτων, καθώς και τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Μέσω του AI Photobooth θα μπορούν να «μεταμορφωθούν» σε rock stars, ενώ στο παιχνίδι ΔΕΗ Fiber The Speed Game θα δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους. Την εμπειρία θα συμπληρώσουν αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ για όλους και ακόμη περισσότερες εκπλήξεις.

Μέσα από τη στήριξη σημαντικών πολιτιστικών και μουσικών διοργανώσεων, η ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση εμπειριών που εμπνέουν, ψυχαγωγούν και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Στηρίζοντας τη μουσική ως δύναμη έκφρασης, έμπνευσης και σύνδεσης, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει και φέτος τη διαχρονική της δέσμευση να δίνει θετική ενέργεια σε αυθεντικές μουσικές εμπειρίες που προάγουν τον πολιτισμό και δημιουργούν αξέχαστες αναμνήσεις.

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