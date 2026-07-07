Ένας μήνας συνεχόμενης επιτυχίας για το θεατρικό έργο «ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ» των Ρέππα-Παπαθανασίου

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Ένας μήνας συνεχόμενης επιτυχίας για το θεατρικό έργο «ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ» των Ρέππα-Παπαθανασίου
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Έναν μήνα μετά την πρεμιέρα της, η παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» συνεχίζει ακάθεκτη την εντυπωσιακή της πορεία στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, καταγράφοντας
συνεχόμενες επιτυχίες αποδεικνύοντας ότι το νέο έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου αποτελεί το απόλυτο θεατρικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.

Η υπόθεση

Καλοκαίρι 1965. Σε ένα ειδυλλιακό αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου ο έρωτας
γεννιέται στα σοκάκια και στις παραλίες, η άφιξη της γοητευτικής Ελληνοαμερικανίδας
Καρολάιν Πάππας έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες. Εκείνη ονειρεύεται τουριστικές
επενδύσεις, όμως οι άντρες του νησιού έχουν έναν εντελώς διαφορετικό στόχο: να
κερδίσουν την καρδιά της. Έτσι ξεκινά μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη έρωτα,
παρεξηγήσεις, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που ζωντανεύει μέσα από τις
αθάνατες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα σε στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Κώστα
Πρετεντέρη, Άκου Δασκαλόπουλου, Γιάννη Δαλιανίδη και άλλων. Τραγούδια που
άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό κινηματογράφο και συνεχίζουν να συγκινούν μέχρι σήμερα.

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Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν οι: Αλέξης Γεωργούλης,
Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης
Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη
Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα
Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

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Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου, 20 χορευτές και μια 8μελής ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου συνθέτουν ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα. Οι
χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και τα σκηνικά του Γιάννη Μουρίκη ζωντανεύουν μια ολόκληρη εποχή, προσφέροντας μια φαντασμαγορική βουτιά στη
νοσταλγία και τη χαρά της ζωής, κάτω από τα αστέρια στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
Πλήθος επωνύμων κατακλύζει κάθε εβδομάδα το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για να
χειροκροτήσει τους συντελεστές. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο
Νίκος Οικονομόπουλος, η Έλλη Κοκκίνου, η Μιμή Ντενίση, η Δανάη Μπάρκα, ο
Μέμος Μπεγνής, ο Μάκης Πουνέντης, η Δήμητρα Κατσαφάδου, η Λένα Ζευγαρά, ο
Κώστας Τσουρός και πολλοί άλλοι, οι οποίοι απόλαυσαν τη βραδιά και μοιράστηκαν τον
ενθουσιασμό τους για το μοναδικό αυτό μουσικό υπερθέαμα.

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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ – ΑΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΙΑΝΙΔΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΑΝΑΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΜΗ
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΑΚΗΣ ΔΕΙΞΙΜΟΣ - ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΒΙΚΥ ΠΑΣΤΡΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΚΑΡΟΛΑΙΝ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΓΙΩΡΓΗΣ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
ΛΙΖΑ: ΝΙΚΗ ΛΑΜΗ
ΚΑΤΙΓΚΩ ΠΑΠΠΑΣ: ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΚΥΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ
ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ
ΑΝΝΟΥΛΑ: ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ
Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ:
Μπουζούκι &amp; Ακουστική Κιθάρα: Κώστας Βέττας
Μπουζούκι: Αλέξανδρος Σοφός
Ακορντεόν: Γιώργος Τσιατσούλης
Τύμπανα: Σωτήρης Ντούβας
Μπάσο: Παρασκευή Κουτάλου
Πιάνο: Κώστας Συντρίδης
Κιθάρες: Μηνάς Λιάκος
Τρομπόνι &amp; Κρουστά: Ρενάτο Κούσι

ΧΟΡΕΥΤΕΣ:

Καλογεροπούλου Αναστασία, Καραγιαννίδη Κατερίνα, Κεσίδου Ασημένια,
Μαυρομανωλάκη Έλενα, Μαρτίνη Ναταλία, Μορόμαλου Βιργινία, Μπηλιώνη Δώρα,
Σκοπετέα Νεφέλη, Στεργιούλη Αντριάννα, Χρόνη Αντιγόνη, Δάφνης Κωνσταντίνος,

Δεληγιαννίδης Γρηγόρης, Κατσούδας Κωνσταντίνος, Μανιατόπουλος Ηλίας, Μέτσο
Δαμιανός, Παπαδόπουλος Γιώργος, Ρεΐσης Σαράντης, Σέρτσας Γιώργος, Χαλάτσης
Πάρης, Χατζίδης Κωνσταντίνος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 &amp; 210-8831487
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 150 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/tou-agoriou- apenanti/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

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