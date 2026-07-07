Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει ο β' κύκλος πληρωμών - Ποιοι θα λάβουν χρήματα

Πώς θα λάβουν τα 150 ευρώ ανά τέκνο όσοι δικαιούχοι δεν τα έλαβαν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει ο β' κύκλος πληρωμών - Ποιοι θα λάβουν χρήματα
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  • Στον πρώτο κύκλο πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού, 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν τα 150 ευρώ λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ.
  • Οι δικαιούχοι με λανθασμένα στοιχεία θα ενημερωθούν από την ΑΑΔΕ για διόρθωση και θα λάβουν το επίδομα στον δεύτερο κύκλο πληρωμών τον Αύγουστο.
  • Στον δεύτερο κύκλο θα ενταχθούν και γεννήσεις από 1/1/2025, με πληρωμές έως τις 31/8/2026.
  • Οι επόμενες πληρωμές θα καλύψουν και παιδιά που θα γεννηθούν έως τις 10/7/2026, εφόσον εκδοθεί ΑΦΜ και δηλωθούν έως τις 10/8/2026.
  • Το ύψος του επιδόματος και τα εισοδηματικά όρια διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό τέκνων, με ποσά από 150 έως 750 ευρώ και όρια εισοδήματος από 39.000 έως 60.000 ευρώ.
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Τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί ο β' κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο.

Σε αυτόν τον νέο κύκλο, θα ενταχθούν και γεννήσεις από 1/1/2025, αρκεί το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο στη φορολογική δήλωση των γονέων. Οι πληρωμές αυτού του κύκλου αναμένονται έως τις 31/8/2026.

Στις επόμενες πληρωμές θα συμπεριληφθούν και όσοι απέκτησαν παιδί από την 1η/1/2026 και όσοι θα αποκτήσουν έως τις 10/7/2026, αρκεί να προλάβουν να βγάλουν ΑΦΜ στο παιδί και να το δηλώσουν μέχρι 10/8/2026.

Επιπλέον, τότε θα λάβουν και τα χρήματα, όσοι δικαιούχοι δεν τα έλαβαν στον α' κύκλο πληρωμών που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Ειδικότερα, στην πληρωμή του α' κύκλου του επιδόματος, σχεδόν 950.000 οικογένειες έλαβαν την ενίσχυση, ωστόσο 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν χρήματα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ. Όσοι ανήκουν σε αυτά τα 33.351 ΑΦΜ θα λάβουν σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν τα 150 ευρώ στον β' κύκλο των πληρωμών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Οικογενειακή Κατάσταση & ΤέκναΎψος Ενίσχυσης (€)Όριο Οικογενειακού Εισοδήματος (€)
ΑΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο15039.000
Με 2 τέκνα30044.000
Με 3 τέκνα45049.000
Με 4 τέκνα60054.000
Με 5 τέκνα75059.000
ΕΓΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο15040.000
Με 2 τέκνα30045.000
Με 3 τέκνα45050.000
Με 4 τέκνα60055.000
Με 5 τέκνα75060.000

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