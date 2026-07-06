Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Πώς να κάνετε αίτηση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση
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  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 άνοιξε και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2026.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής https://stegastiko.minedu.gov.gr.
  • Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται τα στοιχεία TAXISnet που χορηγούνται από την ΑΑΔΕ.
  • Πληροφορίες για το επίδομα παρέχονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2025 με 2026.
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Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026, η οποία θα δέχεται αιτήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πώς να κάνετε αίτηση

Οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τη σχετική εγκύκλιο, του υπουργείου Παιδείας, που ακολουθεί.

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